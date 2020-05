“Forza Italia non si è dimenticata degli ex lavoratori della Keller, l’azienda di carrozze ferroviarie tra le più importanti nel panorama italiano del settore elettromeccanico, crollata nel 2014 sotto il peso dei debiti. Grazie alla costante interlocuzione del nostro Assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, con la Rete Ferroviaria Italiana (RFI), abbiamo ottenuto la proroga al 30/11/2020 – l’attuale scadenza era fissata al 30 maggio – per il bando emanato dallo stesso Gruppo ferroviario per la selezione di operatori specializzati in manutenzione rotabile”. Lo afferma il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, Tommaso Calderone.

“In principio – conclude il Parlamentare – il bando prevedeva la collocazione di 25 operai. Grazie all’ottimo lavoro da parte dell’Assessorato alle Infrastrutture, si è riuscito a estendere a 68 il numero di unità tornate in servizio. Attualmente in graduatoria sono presenti altri 39 soggetti, che grazie alla proroga potranno ancora beneficiare di una ricollocazione”.

“Prima dell’emergenza sanitaria da Covid 19 – chiosa l’Assessore Falcone – c’era in corso un ragionamento con RFI, sia per tutelare i soggetti in graduatoria che per includerne di altri, disposti anche a spostamenti in altri poli industriali pur di lavorare. Tale dialogo, dopo il 4 maggio è ripreso, tanto che la proroga ne è la prova. Siamo fiduciosi che si possa mettere un punto alla vertenza che coinvolge gli operai in attesa di nuova occupazione. Da parte nostra la volontà è quella di non lasciare nessuno escluso”.