Disposta la sanificazione

Un dipendente in servizio presso la Postazione Decentrata comunale Borgo Nuovo di Largo Pozzillo 7, ha comunicato che un componente del proprio nucleo familiare è risultato positivo al virus Covid-19. E’ stata disposta in via cautelativa la chiusura della postazione e dello sportello multifunzionale da lunedì 26 ottobre fino a nuova comunicazione per la sanificazione dei locali. Il personale è stato posto in lavoro agile.

Nuovi casi sono stati registrati all’assessorato regionale alla Salute. Sono tre i dirigenti e i funzionari positivi al Covid19.

L’Asp di Palermo ha eseguito i tamponi ai dipendenti che sono venuti a contatto con i contagiati. Si attende l’esito di altri tamponi.

Ancora casi di Covid19 all’interno del Tribunale di Palermo che colpiscono personale amministrativo, giudici e avvocati. Ma il virus si insinua anche all’interno delle celle del Pagliarelli con 6 detenuti positivi e subito posti in isolamento in altre strutture.

La sigla sindacale Uil Pubblica amministrazione, su questi ultimi casi al Pagliarelli ha fatto sentire la propria voce come anche la Federmot, che riunisce i magistrati non togati. Timori anche per gli avvocati. Due legali hanno fatto il tampone perché entrati in relazione con persone risultate positive e hanno scoperto di essere a loro volta contagiati. Per i detenuti invece il contagio arriva da fuori: due rientravano infatti da un permesso, dopo essere stati per alcuni giorni a casa; due erano stati in detenzione domiciliare e avevano subito la revoca del beneficio; altri due sono stati arrestati di recente.

Ancora casi di Covid-19 all’interno delle scuole siciliane. L’ultimo in ordine cronologico riguarda un istituto di Monreale (Pa) dove un docente si è “autodenunciato” dopo essere risultato positivo al tampone. Il caso di Covid-19 riguarda la scuola Guglielmo II ed è stato comunicato in mattinata.