Domani alle 10.30 al Finger di via Archimede

Emergenza sanitaria e giustizia sospesa. Il rinvio a fine anno o all’anno nuovo di tutti i processi monocratici in cui sono previsti gli esami dei testimoni; 10.000 i processi penali rinviati dal 9 marzo e 30mila i civili; separazione delle carriere dei pubblici ministeri e dei giudicanti; i processi da remoto sino al 31 dicembre 2021 snaturano il processo penale e ledono il diritto di difesa.

Questi e altri gli argomenti che saranno dibattuti al convegno organizzato dell’avvocato Stefano Santoro, responsabile dipartimento Giustizia della Lega in Sicilia, per giovedì 25 giugno alle 10,30 al Finger di Via Archimede 189 (angolo via Libertà) a Palermo, con i saluti di Igor Gelarda, coordinatore dei dipartimenti della Lega in Sicilia e gli interventi Francesco Greco, componente del Consiglio Nazionale Forense; del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, avvocato Giovanni Immordino; dell’avvocato Fabio Ferrara, Presidente della Camera Penale di Palermo; dell’avvocato Accursio Gallo, delegato all’assemblea dell’organismo congressuale forense.

Modera il dibattito il giornalista Manlio Viola, direttore di Blog Sicilia.