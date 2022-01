NUOVO CASO IN CONSIGLIO COMUNALE

Fabrizio Ferrandelli è risultato positivo al covid-19. A dare l’annuncio è lo stesso presidente dell’Assemblea Nazionale di +Europa attraverso i suoi profili social. “Sono positivo al covid. Alla fine ha scovato anche me”.

L’esponente centrista, a margine dell’incontro politico legato alla convention di “Azione”, ringrazia la tutela garantita dalla somministrazione del siero anti-covid. “Grazie al vaccino sto bene e non ho sintomi. Osserverò l’isolamento e per alcuni giorni starò a casa. Voi, fate il vaccino: salva la vita. Torno presto, non mollo!”.

Ferrandelli presente in modalità telematica alla convention di “Azione”

Una positività che non ha impedito al consigliere comunale di partecipare ad un importante vertice politico in vista delle prossime amministrative, ovvero la convention di “Azione”. E Fabrizio Ferrandelli ha tenuto a fare gli auguri di buon lavoro al suo collega di Sala delle Lapidi Leonardo Canto. “Auguro buon lavoro al collega Canto e alla sua squadra, la strada della federazione nazionale è quella di cui siamo stati antesignani a Palermo ed oggi con la sua elezione è ancora più solida”.

Nuovo caso di positività a Sala delle Lapidi

Quella di Fabrizio Ferrandelli è l’ennesima positività al covid registrata fra i componenti del Consiglio Comunale di Palermo. Contagi senza particolari conseguenze per gli esponenti di Sala delle Lapidi, tutti asintomatici durante il periodo di quarantena. Scenario, quello registrato a dicembre, che ha costretto il presidente dell’Aula Salvatore Orlando a passare in modalità telematica. Fra i primi ad essere contagiato Gianluca Inzerillo. Il capogruppo di Sicilia Futura fu costretto a rimanere a casa. Decisione, presa per motivi precauzionali, anche da tutti gli altri componenti della IV Commissione.

Poco prima di Natale, si sono registrate altre tre positività: a risultare positivi sono stati il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Fabrizio Ferrara, la consigliera del PD Milena Gentile e il capogruppo di Italia Viva Dario Chinnici. Oggi si registra l’ennesima caso, ovvero quello dello stesso Ferrandelli. Notizia che arriva al termine di una settimana nella quale, proprio a Sala delle Lapidi, si era dibattuto se tornare o meno in presenza.