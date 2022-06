Spoglio alle 14

Un sindaco eletto prima dello spoglio anche a Malfa, uno dei tre comuni di Salina, a Lipari, in provincia di Messina. Qui l’uscente Clara Rametta non ha avuto un candidato rivale e ha gareggiato da sola con la sua lista Noi per Malfa, ha già superato il quorum ed è stata riconfermata nella carica. La candidata infatti gareggiava contro sé stessa e l’unico ostacolo da superare era proprio lo sbarramento imposto dal quorum. Per tutti gli altri comuni siciliani lo spoglio inizierà alle ore 14. Su BlogSicilia, a Casa Minutella, la diretta con ospiti, commenti e risultati da tutta la Sicilia.

Grande gioia per il sindaco

A Malfa, dove si votava con il sistema maggioritario, sono andati a votare il 48,51% degli eventi diritto. Alle ore 19 si era già superato il quorum della metà più uno dei 730 elettori. Grande gioia per il sindaco, patron anche dell’Hotel Signium e mamma di Martina Caruso, chef stellato, che alla vigilia aveva manifestato qualche preoccupazione lanciando un appello per andare a votare.

Chi sono gli assessori

Il sindaco nelle scorse settimane ha già designato i primi due assessori. Si tratta di Lorenzo Cincotta e Lorenzo D’Amico; tutti eletti ovviamente anche i 10 candidati al consiglio comunale. La giunta Rametta nelle scorse settimane aveva avviato con i progetti “Isole Verdi” finanziate con oltre 3 milioni di euro, opere a livello idrico, piattaforme di “electric bike sharing“ alimentate con fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, supportando i residenti nel passaggio al “green”.

Altri tre sindaci eletti nel Messinese

