presentazione delle istanze entro il 4 dicembre, ecco chi può partecipare

L’assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso per la selezione di festival nei settori lirico-sinfonico, cinematografico, fotografico, letterario, della musica jazz, rock, pop, della musica esperienziale, del teatro/scena contemporanea-danza ed etnico-folkloristico, per la creazione di una mappa di manifestazioni a sostegno delle attività turistiche siciliane.

L’avviso è rivolto alle fondazioni, alle associazioni ed imprese culturali e musicali in qualsiasi forma costituite, alle società cooperative a mutualità prevalente che per statuto svolgono questo tipo di attività nei settori ed agli enti pubblici ed agli enti del settore pubblico allargato come quelli sottoposti a controllo o vigilanza della Regione Siciliana, sono comprese le istituzioni scolastiche che operano nel campo musicale.

L’obiettivo è la selezione di festival del settore lirico-sinfonico, cinematografico, fotografico, letterario, della musica jazz, rock, pop, della musicale esperienziale, del teatro/scena contemporanea-danza ed etnico folkloristico, già affermati a livello regionale per creare una rete di manifestazioni di interesse almeno regionale in grado di interagire con il complesso delle attività turistiche siciliane.

“Come governo Musumeci stiamo cercando di mettere in campo tutte le forze per sostenere il turismo e il mondo culturale e dello spettacolo che hanno sofferto e stanno soffrendo più di tutti, ormai da parecchi mesi – spiega l’assessore Manlio Messina -. Dobbiamo farci trovare pronti, nonostante la terribile pandemia, per una nuova e speriamo definitiva ripartenza”.

Inoltre, per ognuna delle categorie identificate, si procederà alla selezione di un nuovo festival, che sia innovativo con potenziali ricadute turistiche. Le iniziative selezionate costituiranno l’insieme dell’offerta regionale dei festival di interesse turistico. La selezione mira a costituire una rete stabile di operatori titolati ad attivare con il Dipartimento regionale una sinergia d’intenti ai fini principalmente promozionali in grado di rappresentare per l’utenza un prodotto turistico omogeneo e di livello.

Sulla scorta delle proposte pervenute e dall’analisi delle stesse, il Dipartimento potrà attivare con i soggetti organizzatori interlocuzioni formali, convenzioni, accordi o altri idonei strumenti collaborativi, in relazione alle risorse sia economiche che operative al momento utilizzabili.

Possono presentare domanda: le fondazioni; le associazioni ed imprese letterarie, culturali e musicali in qualsiasi forma costituite; le società cooperative a mutualità prevalente che per statuto svolgono principalmente attività culturali nel settore musicale; gli enti pubblici gli enti del settore pubblico allargato soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione Siciliana; le istituzioni scolastiche.

Le iniziative devono svolgersi in Sicilia e saranno privilegiati i festival programmati in siti culturali o in luoghi di alto valore turistico culturale; devono prevedere una comunicazione integrata ed efficace in grado di valorizzare l’evento, con particolare riferimento al circuito di rete; devono risultare affermati a livello regionale ed avere avuto una durata, in almeno due edizioni nell’ultimo quinquennio, non inferiore a 4 giorni e non superiore a 30 giorni ovvero, in alternativa, possedere le caratteristiche di “start up” come sopra individuate.

Istanze da inviare esclusivamente via PEC, entro il prossimo 4 dicembre, a dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it”.

Info: sergio.scaffidi@regione.sicilia.it (091 7078066 – 366 6679207): dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it; servizio6.turismo@regione.sicilia.it.

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Areetematiche/PIR_Manifestazioni/Avviso%20Rete%20Festival%20Regionale%202020%20alleg.%20al%20DA%202547%20de.pdf