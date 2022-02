il segretario regionale della lega, minardo

“Un miliardo e 200 milioni di euro per la Sicilia di cui 350 milioni per completare il lotto “Modica-Scicli” dell’autostrada Siracusa-Gela: un’ottima notizia e un atto concreto per le infrastrutture e per l’economia della nostra regione”.

Lo afferma il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo, che ritiene questi soldi “subito disponibili e non soltanto sulla carta”, inoltre, ” rappresentano un segnale molto positivo di attenzione ai territori, perfettamente in linea con ciò che dice e fa il nostro partito ad ogni livello politico ed istituzionale”.

350 milioni per la Siracusa-Gela

Il Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha dato il via libera al finanziamento di 350 milioni di euro per il lotto 9 dell’autostrada Siracusa-Gela che legherà Modica e Scicli.

“Sulla Siracusa-Gela e sulle altre nostre grandi incompiute la Lega Sicilia continuerà a far parlare i fatti che sono l’unica cosa che interessa ai cittadini” conclude il segretario regionale della Lega, Nino Minardo.

Il raddoppio ferroviario

Nel dicembre scorso, è stato determinato l’appalto del lotto 4b Dittaino-Enna del raddoppio ferroviario Palermo-Catania. Si tratta di uno dei sei lotti in cui è diviso l’ammodernamento dell’itinerario Pa-Ct, di cui è già in costruzione il lotto 6 Bicocca-Catenanuova, fra le province di Catania ed Enna.

Il valore dell’opera

“Si tratta di un’opera, dal valore di 575 milioni di euro, che rappresenta il secondo troncone dei lavori di ammodernamento della ferrovia fra le due aree metropolitane più grandi di Sicilia” spiegano dalla Regione.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, ha anche sostenuto che conta di aggiudicare la gara “entro la primavera e vedere partire i lavori entro settembre 2022″.

Le altre opere

Ci sono altri fondi messi a disposizione del Governo: 300 milioni serviranno per la realizzazione di ben 49 opere idriche sparse sul territorio siciliano e la restante parte, oltre 150 milioni, per la manutenzione della A20 Messina – Palermo e della A18 Messina – Catania