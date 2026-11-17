Un giudizio articolato, fatto di aperture riconosciute ma anche di nodi ancora da sciogliere per garantire uno sviluppo strutturale dell’Isola. È questa la linea espressa dalla Uil Sicilia durante l’audizione davanti alla Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana sul disegno di legge di Stabilità 2027-2029. Nel suo intervento a Palazzo dei Normanni, il sindacato guidato dal commissario Emanuele Ronzoni ha ribadito la necessità di mettere al centro della manovra finanziaria il lavoro stabile e gli investimenti produttivi, evitando misure frammentarie.

Condizionalità per le imprese e contrattazione

Il primo punto fermo posto dalla Uil riguarda le regole per l’accesso ai contributi pubblici destinati alle aziende. Per l’organizzazione sindacale è imprescindibile introdurre meccanismi rigorosi di condizionalità, legando gli incentivi regionali all’applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle sigle comparativamente più rappresentative e al pieno rispetto delle norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Richiamando l’accordo già siglato tra le parti sociali, la Uil sottolinea come tali requisiti non vadano intesi come un ostacolo burocratico, bensì come una garanzia necessaria affinché le risorse pubbliche generino occupazione di qualità e tutela dei diritti. Sullo stesso piano, il sindacato ha chiesto che anche i premi di produzione vengano definiti attraverso la contrattazione collettiva e con il pieno coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori.

Il giudizio sulla manovra e l’emergenza caro voli

“Il giudizio complessivo sulla manovra resta di luci e ombre, ma dal governo regionale abbiamo registrato una apertura”, ha dichiarato il commissario Emanuele Ronzoni. “Alcune norme recepiscono parzialmente le rivendicazioni della Uil. Tuttavia, le risorse complessive sono ancora insufficienti per rispondere ai bisogni di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, e per rilanciare in modo strutturale l’Isola”. Tra le emergenze da affrontare con maggiore decisione figura il caro voli, su cui la Uil sollecita interventi più sostanziosi e duraturi per tutelare famiglie, pendolari e imprese alle prese con l’aumento del costo della vita e delle spese di produzione.

Più risorse e giornate per il Corpo forestale

Nel corso dell’audizione, Ronzoni ha infine acceso i riflettori sul comparto della forestazione, chiedendo alla Commissione Bilancio interventi più incisivi a favore del Corpo forestale. In particolare, il sindacato rivendica un incremento delle giornate lavorative e uno stanziamento adeguato di risorse per valorizzare un settore ritenuto strategico per la tutela del territorio.