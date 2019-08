Le previsioni

L’acqua prevista in questi giorni non è arrivata. Le previsioni anche per domani, soprattutto nel pomeriggio parlano di pioggia.

Dovrebbe arrivare l’attesa tregua estiva dal caldo.

Almeno già da domani. Il meteo in Sicilia prevede pioggia e lievi cali delle temperature, che si manterranno comunque su livelli estivi. Una perturbazione che arriva dal Nord e che attraverserà tutta la Penisola, fino a varcare lo stretto di Messina.

Domenica è previsto un campo di alte pressione garantisce bel tempo ovunque durante la mattinata, ma la situazione pomeridiana cambia soprattutto nelle zone della Sicilia settentrionale, con tendenza a maggiori rannuvolamenti.

Possibili rovesci con temporali in provincia di Messina, Palermo, Enna e Catania, con nuvolosità compatta associata a piogge.

Il cielo dovrebbe schiarire in serata.