Una donna che aveva messo a disposizione la sua auto semidistrutta

Hanno inscenato un finto incidente per poter intascare il premio assicurativo. Gli agenti di polizia hanno arrestato a Palermo Rosolino Lo Iacono, 49 anni, e imposto l’obbligo di dimora ad una donna, A.D. di 45 anni, accusati di estorsione. I due sono indagati insieme M.C., 45 anni, G.F., 32 anni, e A.T., 39 anni, di avere organizzato un finto incidente per truffare l’assicurazione. L’ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip Giuliano Castiglia. Le indagini sono state coordinate dal pm Daniele Sansone.

La ricostruzione dalle indagini

La donna che aveva la Smart distrutta nella parte anteriore si sarebbe prestata a mettere in scena il finto incidente. Due uomini erano a bordo di uno scooter. Uno degli indagati era il testimone. Tutto filò liscio e arrivò il risarcimento. La donna aveva avuto subito 500 euro. Non il resto pattuito. Così scatta l’estorsione. Le intercettazioni dei poliziotti registrano i dialoghi tra la donna e Lo Iacono per avere i soldi promessi. Soldi che poi sarebbero arrivati.

Tanti precedenti, anche a Ragusa

A Ragusa nel 2019 la polizia ha arrestato due truffatori seriali napoletani che simulavano finti incidenti stradali. Le vittime preferite da padre e figlio finiti in manette erano gli anziani ai quali facevano credere che dei loro parenti avevano causato un sinistro stradale e li persuadevano a risarcire con 10.000 euro la controparte perché il congiunto era sprovvisto di assicurazione. Sono almeno sette gli episodi di anziani truffati dai malviventi arrestati tre anni fa. Quello delle truffe alle assicurazioni o danni di anziani è un reato molto diffuso e molti sono i raggiratori arrestati nel corso degli ultimi mesi.

Nel palermitano e catanese

Nell’agosto del 2018 la squadra mobile di Palermo ha smantellato un’organizzazione che spezzava le ossa per truffare le assicurazioni. In quel caso erano state arrestate per truffa 12 persone. Nel gennaio del 2018 i carabinieri di Monreale, invece, hanno scoperto un’organizzazione che si occupava di organizzare falsi incidenti del comprensorio monrealese. In quel caso furono denunciate 13 persone per truffa alle assicurazioni automobilistiche. A Catania, nel mese di ottobre 2017, un’indagine ha fatto luce su numerose truffe perpetrate ai danni di assicurazioni, con la creazione di falsi incidenti, ha portato alla misura cautelare per 7 persone.