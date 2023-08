Da oggi parte Fishart, una kermesse promossa dal Dipartimento Pesca della Regione siciliana e dal Comune di Ustica, insieme all’Area Marina Protetta dell’Isola, associazione Mare vivo e con la collaborazione dell’associazione Donne di Mare, dedicata al mondo del pesce e della sostenibilità ambientale del settore ittico.











Le iniziative

Saranno numerose le iniziative che accoglieranno gli ospiti, turisti e addetti ai lavori, che si ritroveranno ad Ustica per un intero weekend dedicato all’approfondimento sul pesce locale, sul riciclo dei resti marittimi, e sulla consapevolezza delle attività dell’Area Marina Protetta sull’isola; il tutto alla riscoperta delle tradizioni e del patrimonio ittico locale.

Il programma

Si comincerà venerdì 25, alle 17:00, con l’inaugurazione della mostra “Tesori del Mare”, visitabile nei due giorni seguenti, a partire dalle 11:00 e per tutta la mattina. Seguirà il convegno tutto al femminile a cura dell’associazione Donne di Mare, dal titolo “Come i rifiuti del mare possono avere nuova vita”. Imperdibile anche il successivo laboratorio di riciclo, sempre a cura di Donne di Mare. Aperto al pubblico sarà invece lo show cooking affidato alle sapienti mani dello chef de Il Terrazzino, Manlio Forestieri: proveniente da una famiglia di ristoratori e circondato, sin da bambino, da numerose ispirazioni culinarie, si trasferisce in Germania nel 2009, a Munster, dove si forma nella trattoria Salvatore e fino al 2012, dove sperimenta e impara a conoscere le tecniche e le materie prime della cucina internazionale; fino al 2017 lavorerà per diversi ristoranti, tra cui il Mocca’dor che lascia nel 2017 per un progetto tutto siciliano: tornare nella sua terra natìa e dare vita ad un suo ristorante “Il Terrazzino”, che aprirà nel 2017 e che ancora oggi offre una delle migliori cucine dell’isola con l’utilizzo di sole materie prime locali. Alle 19:30 si darà il via alla degustazione in piazza Umberto I dedicata allo street food locale. Qui, i pescatori dell’isola proporranno una selezione di pesce povero per il pubblico di amanti delle specialità locali che potranno gustare i cibi proposti e danzare al ritmo della musica di DJ Charlie.

I tesori del mare

Sabato sarà una giornata ricca di appuntamenti imperdibili. Dalle 11:00 sarà possibile partecipare alla visita guidata della mostra “Tesori del Mare” all’interno della sede dell’Area Marina Protetta con l’accompagnamento affidato ai biologi locali, il tutto ripetibile anche il giorno successivo, ovvero domenica 27 agosto.

Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta delle qualità del pescato locale con il laboratorio di cucina sul “pesce di rigetto” a cura dello chef Manlio Forestieri, che illustrerà agli ospiti il processo di sfilettatura del pesce locale. Dalle 19:30 si potrà partecipare alla seconda degustazione, affidata ai pescatori locali che, come venerdì, offriranno la possibilità di conoscere il pesce locale grazie ad un vero e proprio percorso gustativo tra i piatti più rappresentativi usticesi. Divertimento assicurato grazie a DJ Charlie, che conferma la sua presenza anche per la serata di sabato 26.

Domenica si approfondirà il tema della trasformazione del pesce grazie all’intervento dello sponsor “Specialità di Maria Cristina”, che introdurrà le tecniche di conservazione del pesce utilizzate dai pescatori locali e che proporrà un light lunch con la degustazione dei prodotti tipici dell’azienda, accompagnato dall’azienda vitivinicola locale, Hibiscus.