La polemica sui fondi ai Comuni

È subito polemica politica intorno al nuovo avviso pubblico per l’accesso al Fondo per gli investimenti territoriali (Fit) della Regione Siciliana. A innescare lo scontro è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Adriano Varrica, che definisce il bando del governo Schifani “fuorilegge” e annuncia un esposto alla Corte dei Conti. Immediata la replica dell’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, che difende la trasparenza della procedura e rivendica il successo dell’iniziativa in termini di partecipazione.

L’attacco del M5S: “Un vestitino cucito su misura per quattro Comuni”

Secondo il parlamentare pentastellato, l’assessorato avrebbe alterato i criteri stabiliti dall’Assemblea Regionale Siciliana durante l’ultima variazione di bilancio. “La norma sui Fit, le cosiddette mancette, prevede una quota residuale di circa 14 milioni di euro riservata ai Comuni esclusi dalla spartizione arbitraria della maggioranza”, spiega Varrica. “La legge parla chiaro: le risorse vanno attribuite assicurando la massimizzazione del numero dei beneficiari e la ripartizione tra le province”.

Il nodo del contendere riguarda una riserva specifica introdotta nell’avviso: “L’assessorato guidato da Aricò ha creato, senza alcuna indicazione del legislatore, una categoria a parte che prenderà circa nove volte la quota degli altri: i Comuni che hanno progetti nella lista delle opere incompiute”. Dagli incroci effettuati dal M5S, a spartirsi i 3,6 milioni di euro previsti per questa voce sarebbero solo quattro enti – Alimena, Agrigento, Bompietro e Ucria – con una media di 900 mila euro ciascuno, contro i circa 120 mila euro massimi destinati ai circa 70 Comuni esclusi dalla prima ripartizione.

“Se il governo Schifani voleva affrontare il tema delle incompiute, poteva destinare un budget ad hoc con gli oltre 200 milioni distribuiti meno di due settimane fa”, incalza Varrica, chiedendosi se la misura non sia “l’ennesimo vestitino cucito su misura su alcuni enti”. Da qui l’annuncio della relazione alla magistratura contabile per valutare quella che il deputato definisce una “licenza poetica non prevista dalla legge”.

La replica di Aricò: “Risposta concreta sulle incompiute, procedure a sportello”

A stretto giro arriva la risposta dell’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, che respinge le accuse al mittente partendo dai numeri delle adesioni: “A pochi giorni dalla pubblicazione dell’avviso abbiamo già ricevuto centinaia di istanze. Un risultato che conferma la validità delle scelte fatte dal governo Schifani e dei criteri adottati, con l’obiettivo di ampliare il più possibile la platea dei beneficiari”.

Nel merito della contestazione sui 3,6 milioni di euro per le opere incompiute, Aricò chiarisce che alla misura “potranno accedere dieci enti pubblici della Sicilia, anche in forma di cofinanziamento” e sottolinea come la scelta vada proprio nella direzione auspicata dai giudici contabili: “Il nostro obiettivo è dare una risposta concreta su un tema che da tempo è al centro dell’attenzione della Corte dei conti, che ha più volte richiamato le amministrazioni alla necessità di utilizzare in modo efficiente le risorse ed evitare che gli investimenti già effettuati si traducano in sprechi”.

Come sono ripartiti i fondi del Fit

L’assessorato ricorda infine la suddivisione complessiva del fondo, che ammonta a circa 15 milioni di euro:

10 milioni di euro destinati agli enti pubblici che presenteranno progetti per investimenti di interesse territoriale;

3,6 milioni di euro riservati al completamento delle opere pubbliche incompiute;

1,8 milioni di euro destinati agli enti ecclesiastici per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio religioso.

“Il Fit è stato concepito all’insegna della massima trasparenza, con procedure a sportello – conclude Aricò – offrendo la possibilità concreta di accedere alle risorse attraverso una modalità aperta e veloce”.