L’esponente azzurro eletto con 36 voti

Il deputato regionale Riccardo Gallo è stato eletto primo segretario dell’Ars. L’esponente azzurro, che è anche vice coordinatore regionale dei berlusconiani, ha incassato 36 voti. Un risultato che non era così scontato considerando il momento del partito che non è di massimo idillio in Sicilia.

Gli auguri del collega d’aula Pellegrino

“Ci congratuliamo con il collega Riccardo Gallo – ha commentato il deputato regionale forzista, Stefano Pellegrino – per l’elezione a primo segretario d’aula con 36 voti e il pieno sostegno della maggioranza di centrodestra. Siamo certi che Riccardo darà il suo contributo d’esperienza e di capacità per il buon andamento dei lavori d’aula, nell’interesse della Sicilia”.

I malesseri di Forza Italia

Come accennavamo Forza Italia in Sicilia sta attraversando un momento delicato. In questi giorni si è spaccata all’Ars in due gruppi, il gruppo Fi1 e il gruppo Fi2. E ora, dopo la proclamazione in assemblea, si profila uno scontro legale per accaparrarsi il simbolo. Una vera e propria guerra intestina che sembra essere l’epilogo di un lungo tira e molla tra vari esponenti del partito di Berlusconi che in Sicilia sembra ormai essere sfribrato. All’Assemblea regionale Siciliana la frattura che si è consumata tra il governatore Renato Schifani e il coordinatore di Forza Italia nell’isola, Gianfranco Miccichè, si è tradotta nella costituzione di due gruppi parlamentari ufficialmente proclamati questo pomeriggio dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.

Si va verso lo scontro legale tra le due fazioni

Quella dei gruppi Fi1 ed fFi2 è una denominazione temporanea in attesa che si trovi un accordo, ma c’è chi non esclude uno scontro legale per il simbolo in tribunale. Il gruppo Fi1 è quello che fa riferimento a Schifani, capogruppo è Stefano Pellegrino, e ha nove deputati; Fi2 è quello presieduto da Miccichè, con quattro parlamentari. L’altro ieri i due capigruppo hanno formalizzato alla segreteria generale dell’Ars la formazione dei gruppi, che però portano entrambi il nome di Forza Italia.