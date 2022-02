Si è tenuto il coordinamento regionale dei giovani

L’impegno dei giovani di Forza Italia nel partito, sia per le prossime consultazioni comunali, sia per quelle universitarie per il rinnovo del consiglio nazionale degli studenti. Il posizionamento del movimento giovanile azzurro per diventare perno del centrodestra, al fine di rafforzare l’ala di centro della coalizione, quella europeista, atlantista, garantista, cattolica e liberale, saldamente ancorata ai valori del Ppe, il partito popolare europeo. Sono alcuni dei temi affrontati durante la prima riunione dell’anno del coordinamento regionale di Forza Italia giovani, presieduto dal coordinatore regionale Andrea Mineo.

“Un vivaio di qualità”

Erano presenti il vice coordinatore, i componenti del consiglio nazionale, di Anci giovani di Forza Italia, dei coordinatori provinciali e cittadini delle città siciliane più importanti. “Continua anche quest’anno il lavoro del movimento dei giovani azzurri siciliani, un vivaio di qualità fatto di ragazzi appassionati che lavorano per la buona politica – dice Mineo -. Sono tanti gli impegni territoriali che ci aspettano nella costante opera di radicamento territoriale”.

In arrivo nomine dei vertici locali

Mineo ha anche annunciato che sono in arrivo diverse nomine nei vari comuni per indicare le persone alla guida territoriale del partito. “Dopo le tante già fatte negli ultimi due anni, – precisa il leader siciliano dei forzisti – a breve ci saranno ulteriori nomine dei coordinatori comunali. Ci proiettiamo anche quest’anno come la prima comunità politica giovanile dell’Isola e saremo protagonisti, d’intesa sempre con il nostro partito coordinato da Gianfranco Miccichè, delle prossime consultazioni universitarie, per il rinnovo del Consiglio nazionale degli studenti (Cnsu)”.