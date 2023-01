Le fiamme investono un’abitazione

Notte di fuoco e paura a Bagheria, nel Palermitano, dove sono stati avvolti dalle fiamme un’auto e la casa vicina. Un rogo violentissimo partito dal veicolo e che ha finito per investire in pieno l’immobile in via Sciortino. I due residenti dell’immobile, presi dal panico non appena si sono accorti dell’incendio, hanno deciso di rifugiarsi sul tetto. Hanno avuto il timore che il fuoco potesse entrare dentro casa ed espandersi pericolosamente.

Le devastanti fiamme

Il rogo ha interessato una Volkswagen Golf di proprietà di un operaio edile di 50 anni posteggiata vicino ad una casa. L’allarme è scattato al centralino dei vigili del fuoco intorno alle 2. Immediato l’intervento dei pompieri che al loro arrivo si sono resi conto dell’enorme fiammata che era in corso. Al punto che l’incendio si era espanso sino al vicino prospetto dell’abitazione con un corposo impeto. Una volta domato il rogo sono penetrati all’interno i poliziotti e messo in salvo i due residenti. In zona non sono state rinvenute tracce utili per poter capire con certezza l’origine del fuoco che ha investito l’auto. La polizia ha visionato le immagini della videosorveglianza dell’area per poter tentare di accertare l’eventuale raid doloso.

Due notti fa l’incendio allo Zen

Un altro incendio si è verificato due notti fa nel cuore del quartiere dello Zen. A fuoco l’auto di una donna che era stata rubata qualche giorno prima. Le fiamme hanno aggredito e distrutto l’utilitaria, una Fiat 500. I vigili del fuoco sono intervenuti pochi minuti dopo l’allarme lanciato al loro centralino intorno all’una e 30 di notte. In zona non è stata rinvenuta alcuna traccia utile che possa far risalire alle cause dell’incendio. E’ verosimile comunque il dolo. L’auto rubata è stata presumibilmente data alle fiamme per cancellare ogni possibile traccia lasciata. Ad avere aperto un’indagine sull’episodio i carabinieri.

La denuncia di furto

L’incendio dell’auto rubata è avvenuto in via Agesia di Siracusa. Dopo i primi accertamenti si è riusciti a risalire alla proprietà del mezzo, una donna di 55 anni. Ad emergere il fatto che la donna avesse presentato una denuncia di furto del mezzo appena qualche giorno fa. Adesso i carabinieri stanno cercando di capire a cosa possa essere servita l’auto a chi l’ha rubata. Tra le ipotesi quella che l’auto sia stata utilizzata da una banda di rapinatori che il giorno prima avevano preso di mira una banca a Villabate.

Altro incendio a Bagheria

Appena qualche giorno fa si è verificato l’ennesimo episodio di auto a fuoco nel palermitano. E’ successo tra l’8 e il 9 gennaio scorsi poco dopo la mezzanotte a Bagheria, in via Buttitta. Un veicolo posteggiato divorato dalle fiamme. Vigili del fuoco e polizia al lavoro tutta la notte per provare a capire cosa possa essere successo.

Poche certezze

Sono poche le certezze sul caso dell’incendio di quest’auto che, a differenza di quella dello Zen, non risultava esesre rubata. Infatti i pompieri non hanno trovato alcuna traccia sul luogo dell’incendio che possa in qualche modo far capire la matrice. La polizia ha avviato le indagini del caso. Anzitutto si stanno provando ad acquisire i filmati della videosorveglianza della zona. Potrebbero in qualche modo indirizzare le indagini. Si propende comunque più sulla pista del dolo.