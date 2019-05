parla il segretario generale della cisl

“Da anni teniamo bloccati 80 miliardi per investimenti in opere infrastrutturali, il che significa bloccare 400 mila posti di lavoro”. Lo ha detto ai giornalisti il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan a Palermo per presentare il libro bianco sui trasporti “Connettere la Sicilia”, elaborato dal sindacato guidato nell’Isola da Sebastiano Cappuccio.

“Tutto il Sud del paese e la Sicilia in particolare non ha visto per troppi anni investimenti nelle infrastrutture – ha aggiunto Furlan – e oggi ne paghiamo tutti le conseguenze. Per questo il 22 giugno a Reggio Calabria con Cgil e Uil abbiamo organizzato una grande manifestazione sul Sud che ha per tema le infrastrutture, gli investimenti sul territorio“.

“Dobbiamo collegare il Sud con il Nord e il Nord con il resto dell’Europa – ha sottolineato Furlan – . Solo così possiamo creare un futuro con al centro gli investimenti sul lavoro esattamente quello che è mancato nell’ultima legge finanziaria , che manca nel Def e che non può assolutamente mancare in futuro”.

Furlan ha parlato anche della proposta della Lega di far partire la flat tax: “Non c’è dubbio – ha detto – che il nostro paese da tanto tempo ha bisogno di una riforma del fisco, ma deve essere una riforma che premia prima di tutto quello che rappresenta oltre l’85% dell’erario, cioè i lavoratori dipendenti e i pensionati, sono loro i veri azionisti dell’erario in Italia”.

E ancora: “Ci vuole una riforma fiscale che guardi a lavoratori dipendenti e pensionati e che renda più pesanti le buste paga e le pensioni degli italiani e delle italiane. Ragionare oggi di sistema fiscale significa ragionare di un fisco amico del lavoro non come adesso il fisco italiano e poi serve una grande lotta all’evasione fiscale per nulla scalfita”.

“Sull’ autonomia differenziata la questione deve essere analizzata bene perché ci sono competenze che più sono vicine al territorio e meglio si possono svolgere, penso alla gestione del mercato del lavoro e alla formazione professionale” ha spiegato il segretario generale della Cisl in merito alla posizione del sindacato rispetto alla proposta che arriva da alcune regioni del Nord appoggiata dalla Lega. “Ci sono alcune materie invece che costituiscono l’unità del Paese – ha aggiunto – prima fra tutte l’istruzione: un bambino che nasce a Palermo deve avere le stesse opportunità di un bambino che nasce a Milano o a Bologna. Istruzione e scuola tengono coeso un paese, devono rimanere nelle competenze dello Stato”.