I controlli dei carabinieri e dei tecnici Enel

Scoperto a Palermo un residence con allaccia abusivi, in 10 denunciati per furto di energia elettrica. L’operazione dei carabinieri della stazione di Brancaccio e della compagnia di intervento operativa del XII reggimento carabinieri Sicilia. A finire nel mirino una palazzina nel cuore del quartiere di Brancaccio.

Le verifiche dei tecnici Enel

Ad effettuare i controlli i tecnici verificatori dell’Enel, nell’ambito di una mirata attività per il contrasto ai furti di energia elettrica. Per l’appunto ad essere scoperti 10 condomini che abitavano nello stesso complesso residenziale in via Andrea Biondo. Ognuno di loro aveva nella propria abitazione un allaccio abusivo alla rete elettrica. Un espediente che consentiva di ridurre o annullare il costo della bolletta elettrica. Tutti gli indagati, oltre ad essere chiamati a pagare il consumo stimato, risponderanno di furto aggravato. Pena prevista, in caso di condanna, dai 2 ai 6 anni di reclusione.

Altro blitz allo Zen 2

Di recente c’è stato un simile blitz anche nel quartiere dello Zen 2 a Palermo. Ad essere scoperti in quel caso non solo furti di energia elettrica ma anche armi, droga. Il bilancio è stato di 50 grammi di stupefacente sfuso, 2 piantagioni, vari proiettili e 3 allacci abusivi alla rete elettrica. I carabinieri della compagnia San Lorenzo operarono nella zona dello Zen con l’obiettivo principale di scovare armi e droga.

Fu arrestato un 55enne e denunciate altre 6 persone per spaccio di droga. I militari della Stazione di San Filippo Neri sorpresero il 55enne spacciatore in possesso di 2 grammi di cocaina, suddivisi in 3 dosi, nascoste in una colonna di scarico di un edificio. Nei pressi dell’immobile stava spacciando la sostanza. Venne trovata anche la somma di 115 euro che si ritenne frutto dell’attività illecita. L’arresto fu convalidato dal gip del tribunale di Palermo che ha disposto l’obbligo di firma.

I carabinieri inoltre denunciarono un minorenne che aveva 8,6 grammi di “hashish” e la somma di 50 euro. Segnalate in Procura anche 3 donne di 31, 36 e 58 anni, e un uomo di 32. I carabinieri trovarono allacci all’impianto elettrico delle rispettive abitazioni alla rete pubblica. In particolare l’uomo venne trovato in possesso anche di una pianta di marijuana rinvenuta nel giardino della propria abitazione.

