Colti in flagrante mentre rubano in una villa di Misilmeri nel Palermitano.

Due arresti per furto aggravato

I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un uomo e una donna residenti a Palermo, per furto aggravato. I militari sono intervenuti in una villa a Misilmeri, dove hanno sorpreso e bloccato la coppia che usciva dall’abitazione con alcuni lampadari in mano.

Refurtiva caricata su un furgoncino

Sul mezzo da loro utilizzato sono stati trovati altri mobili rubati dalla stessa abitazione utilizzata dai proprietari in estate.

La coppia di ladri

L’uomo, un 28enne palermitano, e la donna, una 34enne cittadina straniera, sono stati arrestati e, dopo la convalida presso il Tribunale di Termini Imerese, sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo.

I precedenti simili in Sicilia

Appena ieri un precedente simile nel Siracusano almeno per il mezzo di fuga impiegato. Un uomo non ha certo scelto il mezzo più veloce per seminare l’auto dei carabinieri. L’ uomo di 48 anni, di Augusta, nel Siracusano, è stato arrestato dopo aver commesso un furto.

Il ladro con la Lapa

Infatti, da quanto emerso nella ricostruzione dei militari, il presunto ladro in fuga era a bordo della Lapa, una motoape nemmeno troppo nuova, con cui, poco prima si sarebbe recato in un negozio di abbigliamento. Forse, era convinto di non correre pericoli o di poterla scampare senza conseguenze.

Il furto dei soldi in cassa

Fatto sta che una volta entrato nell’attività commerciale, la sua presenza avrebbe dettato subito dei sospetti, in effetti, approfittando di un momento di distrazione del personale del negozio avrebbe messo le sue mani sul registratore di cassa, arraffando i soldi che vi erano dentro, l’incasso della giornata.

La fuga

E’ stato dato l’allarme, il 48enne, con precedenti penali, è scappato, raggiungendo la motoape che era parcheggiata non molto distante dal locale ed una volta dentro, ha acceso il motore e si è dileguato. Poco dopo sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Augusta che hanno subito intercettato quell’uomo, fermato in pochi secondi.