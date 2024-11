Salvo Geraci è il nuovo capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana. I deputati di Lega – Prima l’Italia lo hanno eletto oggi durante l’assemblea di gruppo tenutasi negli uffici di Palazzo dei Normanni. Geraci, alla prima legislatura nel Parlamento siciliano, è anche sindaco del Comune di Cerda da due mandati. Sindacalista di lungo corso, guida in provincia di Palermo l’organizzazione Unsic

Le parole di Geraci

“Sono contento di poter guidare il partito di Matteo Salvini a Sala d’Ercole. Abbiamo già adempimenti importanti in questa settimana – dice il neo capogruppo Geraci – perché entriamo in piena sessione di bilancio. Lavorerò a stretto contatto con i colleghi per elaborare le migliori proposte in occasione della legge di stabilità e mi concentrerò molto, nei prossimi mesi, sulle riforme che il Parlamento dovrà varare nel rispetto del programma elettorale del presidente Schifani. Ringrazio i colleghi deputati per la fiducia accordatami ed in particolare Luca Sammartino per avermi proposto alla guida del gruppo e il commissario regionale Nino Germanà. Spero di essere all’altezza dell’importante ruolo conferitomi e da domani sono pronto a onorare questo nuovo impegno”. Al nuovo capogruppo giungono anche gli auguri del commissario regionale della Lega Nino Germanà. Il senatore della Lega si congratula con Salvo Geraci, dicendo che “il ruolo della Lega in Ars è fondamentale per seguire tutte le proposte di legge alle quali lavoriamo. Sono certo – aggiunge Germanà – che Salvo Geraci guiderà i nostri parlamentari con grande impegno”.

Germanà: “Sindaco e vicesindaco di Torrenova aderiscono al partito”

Il sindaco e il vice sindaco di Torrenova (ME) Salvatore Castrovinci e Massimo Corpina, aderiscono alla Lega. Nei giorni scorsi i due amministratori del Comune del Messinese hanno preso la tessera del partito dopo aver già intrapreso un percorso in occasione delle recenti elezioni europee. Proprio a Torrenova la Lega ha raggiunto una percentuale di voti altissima pari al 57% attorno ai candidati Raffaele Stancanelli e Nino Germanà. “Già da tempo guardo con simpatia alla Lega e ai suoi dirigenti regionali – afferma il sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci. Con Salvini la Lega ha saputo difendere e tutelare anche gli interessi della Sicilia e del Sud del Paese, con investimenti che saranno fondamentali per lo sviluppo dell’Isola. Basta pensare agli oltre 40 miliardi di euro, oltre ai fondi per il Ponte dello Stretto, destinati alla Sicilia per ferrovie, autostrade, porti e aeroporti”, conclude. Il commissario regionale della Lega Nino Germanà sottolinea che “In poco più di due mesi dall’apertura del tesseramento straordinario abbiamo già 2mila tesserati e, tra questi, 300 amministratori locali. Siamo stati impegnati in questo periodo a strutturare il partito in Sicilia ma ora è fondamentale comunicare le adesioni registrate alla Lega di tanti consiglieri e amministratori comunali. Intanto, ringrazio di cuore il sindaco e il vice sindaco di Torrenova per l’adesione, dando loro il benvenuto, e nei prossimi giorni annunceremo tutte le atre nuove adesioni”, conclude il senatore Germanà.