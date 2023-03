La decisione del Consiglio d'Amministrazione

Giochi fatti in casa Gesap per il rinnovo della governance della società. Il Consiglio d’Amministrazione, nominato dall’Assemblea dei Soci qualche giorno fa, ha provveduto a nominare le cariche aziendale. Confermate le previsioni della vigilia, con Vito Riggio nuovo amministratore delegato della società. A ricoprire il ruolo di presidente sarà Salvatore Burrafato, ex sindaco di Termini Imerese eletto in quota Fratelli d’Italia, sostenuto dal capogruppo Giuseppe Milazzo. Vicepresidente sarà Alessandro Albanese, riconfermato in quota Camera di Commercio Palermo-Enna. A completare il quadro del Consiglio d’Amministrazione sono Giovanna Chiavetta, unica donna del CdA voluta dall’ala della Lega, e Giovanni Maniscalco, uomo di fiducia del sindaco Roberto Lagalla.

Riggio: “Confermata continuità gestionale”

Nomine che chiudono il cerchio sulla composizione dei vertici aziendali della società che gestisce l’aeroporto di Palermo e che avviano il percorso dello spoil system che riguarda il sistema delle società Partecipate di Palermo. “Confermiamo la continuità gestionale, con l’indirizzo di crescita – dichiara il neo amministratore delegato Vito Riggio -. Valutando che non si tratta solo di considerare il numero di passeggeri in transito dall’aeroporto, ma anche del valore aggiunto per ogni passeggero. Per questo motivo, ho chiesto la situazione finanziaria complessiva, che verrà consegnata il prossimo martedì, sulla base della quale verrà costruito il programma per i prossimi anni”.

Burrafato: “Gesap asset importante per Palermo”

Parole condivise anche dal neo presidente Salvatore Burrafato. “Gesap è un asset di rilevanza strategica per il futuro di Palermo – dichiara l’ex sindaco di Termini Imerese -, e proprio sul solco delle strategie di sviluppo dettate dall’amministrazione comunale, sarà necessario ragionare in sinergia per una gestione virtuosa del sistema aeroportuale. L’aeroporto di Palermo – conclude il neo presidente – è anche uno dei principali biglietti da visita della città e della regione. Qui arrivano infatti ogni anno milioni di passeggeri, per lavoro e per turismo. E sempre dall’aeroporto, ogni giorno, milioni di professionisti siciliani partono per raccontare il meglio di ciò che siamo”.