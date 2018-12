Domani 20 dicembre

Giornata all’insegna della variabilità, quella prevista per domani in Sicilia. Addensamenti nuvolosi si alterneranno ad ampie schiarite, sopratutto sui versanti tirrenici per l’intero corso della giornata. Le temperature saranno stazionarie. Venti di direzione sud occidentale. Mari da mossi a molto mossi.