"Musei che uniscono un mondo diviso", filo conduttore di questa edizione

Anche quest’anno la Regione Siciliana partecipa alla Giornata internazionale dei musei, promossa da Icom (International council of museums) e in programma il prossimo 18 maggio.

Per l’occasione, i parchi archeologici e i principali luoghi della cultura dell’Isola ospiteranno iniziative aperte a cittadini e visitatori con programmi partecipativi pensati per coinvolgere il pubblico e valorizzare il patrimonio storico e artistico siciliano.

Il tema scelto per questa edizione è “Musei che uniscono un mondo diviso”, filo conduttore delle celebrazioni dedicate all’80° anniversario dell’organizzazione internazionale dei musei.

Il messaggio lanciato da Icom richiama il valore dei musei come spazi di incontro, confronto e partecipazione, luoghi capaci di favorire lo scambio culturale, rafforzare il senso di comunità e contribuire alla promozione della pace e della comprensione reciproca.

“La cultura e la bellezza strumenti di dialogo e unione tra i popoli”

Sull’iniziativa è intervenuto l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato: “La Regione Siciliana partecipa sempre con convinzione e grande disponibilità alle iniziative, promosse a livello nazionale e internazionale, che valorizzano i luoghi della cultura perché rappresentano occasioni importanti per avvicinare sempre più persone al patrimonio artistico e culturale e per stimolare riflessioni sui grandi temi del nostro tempo. Il tema scelto quest’anno assume un significato ancora più profondo in un periodo segnato da conflitti e tensioni internazionali: davanti alle brutture della guerra, l’arte, la cultura e la bellezza possono e devono diventare strumenti di dialogo, di pace e di unione tra i popoli”.

Eventi nei musei e nei parchi archeologici siciliani

In tutta la Sicilia saranno coinvolti musei, aree archeologiche e istituzioni culturali regionali. I programmi dettagliati delle iniziative verranno pubblicati sui siti ufficiali dei singoli enti aderenti.

L’invito rivolto ai cittadini e ai visitatori è quello di consultare i portali web delle istituzioni culturali per conoscere gli appuntamenti previsti, gli orari e le attività organizzate per la giornata del 18 maggio.

La mappa completa dei siti aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito ufficiale Icom.