Il giovane stava passeggiando sul marciapiede

Ancora un incidente mortale sulle strade siciliane. E’ morto il turista straniero di 38 anni, Mathias Krolop, residente a Rangstorf, in Germania, che oggi pomeriggio era stato investito da una Fiat Panda blu ad Alcamo Marina. L’uomo, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo e ricoverato in condizioni disperate, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

L’incidente si è verificato lungo la via Apuzzo e Falcetta, nei pressi della guardia medica. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, la vettura condotta da una donna di 30 anni, in direzione Palermo-Trapani, avrebbe improvvisamente perso il controllo invadendo la corsia opposta e terminando la sua corsa sul marciapiede. In quel momento ha travolto il pedone, colpendolo in pieno, prima di tamponare un’auto parcheggiata e fermarsi.

La conducente, rimasta lievemente ferita, è stata trasferita all’ospedale di Alcamo per accertamenti. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro e saranno sottoposti ad accertamenti tecnici per chiarire ogni dettaglio della dinamica. Le indagini, coordinate dalla polizia municipale, dovranno stabilire se alla base dell’incidente vi siano state distrazione, velocità eccessiva o altri fattori esterni.

Il turista morto ha scosso profondamente la comunità di Alcamo Marina e i tanti villeggianti che affollano la zona in questi giorni estivi. Via Apuzzo e Falcetta è infatti un’arteria molto trafficata, con marciapiedi e parcheggi che rendono il rischio di incidenti particolarmente elevato in caso di manovre azzardate o perdita di controllo.

Il tragico episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle aree urbane ad alta frequentazione e richiama con forza alla prudenza di chi guida, soprattutto in zone dove la presenza di pedoni e turisti è intensa.