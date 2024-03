Da oggi, e sino al prossimo 19 marzo, aprono i battenti le mense di San Giuseppe a Borgetto. In tutto sono 29 gli altari allestiti, tra questi ne spicca uno in particolare.

E’ quello dedicato a Francesco Bacchi, il giovane di 19 anni di Partinico ucciso al culmine di una rissa nel gennaio scorso davanti ad una discoteca di Balestrate. L’iniziativa è stata portata avanti dagli amici della stessa vittima che hanno anche fatto realizzare sul un muro un dipinto dove si vede Bacchi abbracciato dal patriarca San Giuseppe. Le mense oltre che in via Orologio sono state realizzate anche nelle vie Monastero, Nenni, Marchese, Cardinale, Rappa, Provvidenza, Castelli Caravazza, Venezia, Messina, Municipio e Corsitti, in corso Roma, in piazza Vittorio Emanuele Orlando e in contrada Iazzo Vecchio.

Le mense apriranno dal pomeriggio e sino a tarda notte, saranno distribuiti pani benedetti e olive. Oggi sarà infatti presentato alla comunità il restauro del simulacro di San Giuseppe col bambino agli antichi splendori. Restaurato grazie al contributo di due famiglie di emigrati in America, Zuccarello e Acquista. Alle 17 ci sarà la presentazione del restauro in chiesa Madre.