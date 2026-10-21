La goccia che ha fatto traboccare il vaso: i fondi per le toghe ordinarie

A far saltare i nervi alle associazioni di categoria sono state le indiscrezioni sulla prossima legge di bilancio. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, il Governo si appresterebbe a stanziare circa 970 milioni di euro per finanziare gli arretrati e gli aumenti retributivi strutturali dei soli magistrati ordinari.

“Una disparità di trattamento non più tollerabile”, denunciano le sigle sindacali nella lettera firmata il 18 ottobre 2026 e indirizzata ai ministri della Giustizia, dell’Economia, del Lavoro e alla Presidenza del Consiglio. I giudici onorari chiedono che la stessa attenzione finanziaria venga riservata a chi, da oltre vent’anni, porta avanti i tribunali senza coperture assistenziali adeguate.

Le richieste: previdenza, scatti e stop al precariato

Il documento mette nero su bianco una piattaforma di richieste non più negoziabili da inserire nella imminente manovra finanziaria:

Diritti pregressi e previdenza: Ricostruzione contributiva interamente a carico dello Stato per sanare oltre due decenni di vuoto assistenziale.

Ricostruzione contributiva interamente a carico dello Stato per sanare oltre due decenni di vuoto assistenziale. Indennità giudiziaria: Un adeguamento automatico dei compensi ancorato all’inflazione e non inferiore al 4% .

Un adeguamento automatico dei compensi ancorato all’inflazione e . Tutele base: Riconoscimento certo di ferie, TFR, malattia, maternità e buoni pasto.

Riconoscimento certo di ferie, TFR, malattia, maternità e buoni pasto. Proroga dell’età pensionabile: Possibilità di rimanere in servizio, su base volontaria, fino a 72 anni per evitare che i magistrati più anziani vengano espulsi dal sistema senza alcuna pensione.

I giudici invocano inoltre la Sentenza 71 del 2026 della Corte Costituzionale, che ha già dichiarato illegittima la rinuncia ai diritti europei su ferie e previdenza precedentemente imposta alla categoria.

Il piano anti-esodo: spunta l’ipotesi di un Fondo Speciale

Per evitare il collasso, le associazioni propongono l’istituzione di un Fondo speciale presso il MEF. Le risorse dovranno servire a coprire i costi della ricostruzione previdenziale, dando priorità assoluta ai magistrati più anziani o prossimi alla cessazione dal servizio che rischiano di trovarsi senza tutele.

Ultimatum di 15 giorni: “Poi sarà battaglia legale e istituzionale”

I canali del dialogo, avviati nei mesi scorsi con il Sottosegretario alla Giustizia Balboni, si sono arenati. Da settembre 2024 si attende una quantificazione delle somme spettanti, ma da Roma è arrivato solo un “silenzio istituzionale incomprensibile”.

Adesso la pazienza è finita. Le associazioni chiedono una convocazione urgente e risposte scritte. In caso di ulteriore inerzia da parte di Palazzo Chigi, i giudici onorari si dicono pronti a bloccare le udienze e a far valere i propri diritti in ogni sede giudiziaria e amministrativa, sia in Italia che in Europa.

Nella foto la protesta dei giudici onorari del 2021