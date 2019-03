Pulizie di primavera a Palazzo dei Normanni ma non si tratta delle solite pulizie che si fanno in ogni casa che si rispetti. La sede del Parlamento siciliano viene tirata a lucido per essere pronta a ricevere il Presidente cinese Xi Jinping atteso nel primo pomeriggio per una visita che dovrò durare esattamente 37 minuti come stabilisce il rigido protocollo orientale.

In attesa dell’arrivo dell’ospite illustre, incredibile a dirsi, si tirano a lucido marmi, sanpietrini e perfino le colonne del cortile Maqueda con grande impegno degli addetti.

C’è da giurare nel fatto che anche questo sarà oggetto di polemica come avvenuto sempre in queste occasioni. Certi che le pulizie di primavera siano state realizzate nel massimo rispetto del monumento inestimabile che il palazzo stesso rappresenta, saremo almeno lieti di accogliere il presidente cinese in un’Ars ‘pulita’.

Xi Jinping arriverà alle 15 e per l’occasione piazza Indipendenza sarà chiusa al traffico. Sarà l’unica visita ufficiale della tappa palermitana. Poi il presidente e il suo seguito operativo incontreranno industriali, imprenditori ed esponenti del mondo culturale. Tutte visite private organizzate insieme al sottosegretario Geraci, palermitano di nascita ma apprezzato nel mondo cinese.

In serata la grande cena di gala a villa Igea

