Oggi a Palermo

La bella Angelica e il Conte Orlando, due personaggi dell’opera dei pupi, saranno i doni che riceverà il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping. Gianfranco Miccichè, presidente dell’Ars, ha commissionato alla famiglia Argento la realizzazione di una Angelica di 70 cm da omaggiare al presidente; mentre il sindaco della città metropolitana Leoluca Orlando donerà un Conte Orlando. Angelica è una principessa del Catai, una figura che ricorre in tutti gli spettacoli dell’opera dei pupi in quanto contesa da tutti i cavalieri, i paladini e i saraceni.

Il conte Orlando è il primo paladino di Francia, nipote di Carlo Magno, un eroe dell’opera cavalleresca, innamorato della principessa Angelica per la quale impazzì, in quanto Angelica sposò Medoro, uno scudiero saraceno.

La famiglia Argento fonda le sue origini nel 1893. “Angelica la paragono a Palermo sempre contesa per la sua bellezza – dice Nicolò Argento che assieme al papà Vincenzo e ai fratelli Anna e Dario porta avanti l’attività dei maestri pupari nel teatro di via Pietro Novelli a Palermo – . In famiglia siamo stati molto felici di aver realizzato queste due figure per uno dei personaggi più famosi e potenti del mondo come è il presidente della Cina Xi Jinping, siamo certi per la tradizione che apprezzerà due opere realizzate secondo la tradizione dell’artigianato palermitano”.

Leggi anche: Citta blindata e off limits alle auto per 24 ore per la visita Xi Jinping

Xi Jinping a Palermo, gli chef pronti per la cena a Villa Igiea

Arriva Xi Jinping e porta con se il turismo cinese, la Regione stringe una alleanza con l’operatore per il turismo dello Stato cinese

Arance rosse in Cina con Alibaba:”Traguardo raggiunto con logica di sistema”