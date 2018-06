Incidente sul lavoro a Cinisi. La vittima, un operaio quarantenne, S.C. originario di Giardinello, un cantoniere dipendente della ex provincia, è in gravissime condizioni.

L’uomo stava svolgendo con altri operai un lavoro di potatura di alcuni alberi dai rami che invadevano la strada, creando una situazione di pericolo per gli automobilisti. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara: sembra che sia stato schiacciato da un ramo. Adesso si trova in rianimazione a villa Sofia.

“Ormai le carenze di risorse degli enti pubblici rendono precario non solo il lavoro ma la sicurezza degli stessi

lavoratori”, dice il segretario generale della Funzione Pubblica di Palermo Giovanni Cammuca.

(foto archivio)