Bando aperto anche ai civili con diploma

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto un nuovo bando per l’ammissione di 1230 Allievi Marescialli al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GDF per l’anno accademico 2023/2024.

La selezione è aperta sia al personale civilie, che militare in possesso di diploma.

Vediamo quali sono i profili ricercati, i requisiti e come partecipare al nuovo bando.

I posti disponibili

Il bando prevede la seguente ripartizione:

n. 1.135 posti da destinare al contingente ordinario;

n. 95 posti da destinare al contingente di mare.

I requisiti

Per accedere alla selezione sarà necessario il possesso della cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea.

Per prendere parte al concorso i candidati appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza dovranno aver compiuto alla data di presentazione dell’istanza non dovranno aver superato il giorno del compimento del 35° anno di età, mentre i cittadini italiani il giorno di compimento del 17° anno di età.

Gli ulteriori dettagli sono riportati nel bando.

Le procedure selettive

L’iter selettivo consisterà nelle seguenti fasi:

prova preselettiva (test a risposta multipla di cultura generale);

(test a risposta multipla di cultura generale); prova scritta di cultura generale ;

; prove di efficienza fisica ;

; accertamento dell’idoneità psico-fisica ;

; accertamento dell’idoneità attitudinale;

prova orale;

prova orale facoltativa di una lingua straniera.

Come partecipare al bando

La domanda di partecipazione al concorso della Guardia di Finanza per 1230 Allievi Marescialli dovrà essere trasmessa online entro le ore 12:00 del 23 marzo 2023 tramite questo sito.

Per effettuare la registrazione sarà necessario il possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità elettronica).

Per maggiori informazioni consulta il bando.