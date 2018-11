Tredici le vittime per la bufera di sabato sera

E’ stato trovato a dieci chilometri dall’autovettura il corpo del pediatra Giuseppe Liotta scomparso sabato durante la bufera che si è abbattuta sabato sera in provincia di Palermo.

Il corpo del medico è stato trovato in località Frattina al confine tra Roccamena, Corleone e Monreale. A circa 10 chilometri da dove è stata trovata la macchina. La Volkswagen Tiguan bianca trovata nei pressi del torrente Frattina in località Gole del Drago a Ficuzza.

L’acqua del fiume Belice lo ha trasportato fin dentro un’azienda Vitivinicola Corleonese in mezzo ad un vigneto in contrada Frattina.

L’azienda si trova non distante dalla strada provinciale 4 che collega San Cipirello e Corleone. Al momento gli uomini del soccorso alpino, i vigili del fuoco, i forestali stanno recuperando il corpo.

Giuseppe Liotta è la 13 esima vittima di quel terribile fine settimana che ha provocato morte e sofferenze.

Gli uomini del soccorso alpino stanno andando a recuperare il corpo che si trova in un vigneto nel territorio di Roccamena.

Sabato nella villa di Casteldaccia sono morti in nove travolti dall’acqua e fango nella villetta in contrada Dogali Cavallaro. Altre due le vittime nell’agrigentino. Due turisti erano stati travolti a Cammarata dal fiume in piena. L’ultima vittima a Vicari.