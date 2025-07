Usic sindacato carabinieri esprime congratulazioni

L’ Usic – Unione Sindacale Italiana Carabinieri – Sicilia esprime le più sincere congratulazioni al Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi per il prestigiosissimo incarico assunto alla guida del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber” di Messina, struttura di vertice che coordina l’attività dell’Arma in Sicilia e Calabria.

La grande esperienza, l’autorevolezza e il profilo umano del Generale Domizi rappresentano una garanzia per la continuità dell’eccellente lavoro svolto dall’Arma nei territori del Sud Italia, da sempre strategici per le sfide legate alla legalità e alla sicurezza. Il Generale Domizi, nato a Roma nel 1962, ha ricoperto vari incarichi di grande rilievo: è stato Comandante del Gruppo Carabinieri di Napoli, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina e Capo del I° Reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha anche comandato la Legione Emilia Romagna ed in ultimo la Scuola Ufficiali dei Carabinieri.

Il Presidente dell’USIC–Sicilia, Luogotenente Carica Speciale Enrico Bonavita, il segretario regionale, vicebrigadiere Francesco D’Alterio e tutto il consiglio regionale, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro, auspicano una collaborazione aperta e costruttiva tra il Comando Interregionale e le associazioni sindacali rappresentative del personale, nel comune obiettivo di valorizzare il ruolo e la dignità di tutti i Carabinieri impegnati quotidianamente al servizio della collettività.