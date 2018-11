attesa per gli elenchi dei possibili direttori sanitari e amministrativi

Dopo l’elenco degli aventi titolo per ricoprire l’incarico di direttore generale di azienda sanitaria in Sicilia e dopo la pubblicazione dello short list per le aziende siciliane c’è attesa per l’arrivo degli elenchi analoghi dai quali i manager, una volta nominati, potranno prelevare direttori sanitari e amministrativi.

Potrebbe essere oggi il giorno dei nuovi manager di Asp e ospedali. Intanto impazza il toto nomine dei manager. I bene informati annunciano una valanga di riconferme ma conrotazione (la regola del governo Musumeci è che nessuno può essere nominato là dove si trova) ma anche tanti nomi nuovi soprattutto non siciliani. ma fra le novità sembrano esserci anche i ‘ritorni’ di manager di origini siciliane che lavorano, però, ad altre latitudfini da anni.

Tra i possibili ritorni ‘in patria’ c’è quello di Walter Messina, manager siciliano impegnato da anni a Latina e che la giunta vorrebbe riportare nell’Isola. Per lui si parla addirittura della guida dell’Arnas Civico, uno dei principali ospedali siciliani se non il maggiore. Ma al Civico aspirano in tanti e dunque la partita è ancora aperta.

Tra i possibili riconfermati dovrebbe esserci Antonio Candela, da anni alla guida dell’Asp di Palermo e che in questa tornata potrebbe avere altra sede, forse nella Sicilia orientale anche perchè l’Asp 6 di Palermo è terreno di Forza Italia e Miccichè sembra spingere per la nomina di Daniela Faraoni nella più grande azienda provinciale siciliana. Ma per Candela si parla addirittura dell’Asp di Catania, certamente non una retrocessione.

Fra i nomi caldi per una nomina ci sono quelli di Roberto Colletti e di Angelo Aliquò. Il primo è caro all’attuale maggioranza e dopoa ver fatto il commissione del 118 potrebbe essere messo in un posto cardine. Forse alla guida del Bonino Pulejo di Messina lasciato proprio da Aliquò che, nella rotazione, andrebbe all’Asp di Ragusa.

All’Asp di Trapani potrebbe arrivare Fabio Damiani, al Cannizzaro Fabrizio de Nicola che lascia il Policlinico di Palermo, all’Asp di Caltanissetta sembra destinato Lucio Salvatore Ficarra, altro riconfermato.

Complessa anche la partita dei Policlinici dove entrano in gioco i Rettori delle Università. A Palermo per questo motivo il governos embra aver rinunciato a Colletti mente sembra gradiata a tutti Marias Furnari anche se in corsa resta anche Gervasio Venuti ma con qualche handicap di percorso.

La partita è ancora aperta e oggi la giunta potrebbe chiuderla anche se le nomine poiu dovranno passare dal vaglio della Commissione Ars