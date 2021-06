Il Meteo in Sicilia, torna il sereno ovunque

12/06/2021

Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso in Sicilia nella giornata del 13 giugno. Gli acquazzoni e le precipitazioni che hanno interessato diverse province dell’Isola lasciano spazio al sole.

I venti tra debole e moderato soffieranno sulle nostre province. Le temperature rimarranno stabili senza grosse variazioni ed in linea col periodo dell’anno.

Punte di calore sono attese ad Agrigento ed a Siracusa dove le temperature supereranno i 30 gradi. Le minime andranno dai 10 gradi di Enna ai 21 di Messina. Tra le massime anche Catania e Ragusa toccheranno i 30 gradi.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Caldo.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, il cielo si presenterà con nubi sparse sui settori appenninici, sarà più sereno in Sardegna e sulle zone tirreniche. Caldo estivo.

Nel resto del sud Sud: La giornata trascorrerà con un tempo asciutto e prevalentemente soleggiato. Il cielo si presenterà con nubi sparse in Calabria e decisamente più sereno sul resto delle regioni.

Per lunedì 14 giugno

Al nord la giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso al Nordovest, anche a tratti coperto al mattino, con poche nubi invece al Nordest. Temperature massime in calo ove più coperto.

Al centro la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o con poche nubi soltanto sulla Toscana settentrionale.

Nelle regioni meridionali La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti a parte qualche annuvolamento in più sulla Calabria interna, per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno.