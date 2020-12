il club vince il bando

Il Palermo si è aggiudicato la gara per l’affidamento del campo comunale di Torretta. Può partire così l’iter per la realizzazione del centro sportivo rosanero, progetto ritenuto fondamentale per lo sviluppo economico e sportivo del nuovo Palermo di proprietà della società Hera Hora.

Il risultato della gara è stato pubblicato sull’albo pretorio del comune di Torretta. La società presieduta da Dario Mirri si è aggiudicata il bando con il punteggio di 94, presentando requisiti e offerta economica migliori rispetto a quelli dell’altra concorrente, l’Associazione sportiva dilettantistica Resuttana San Lorenzo.

Il Palermo si è aggiudicato la gestione dell’impianto comunale per cinque anni, con la possibilità di proroga per altri cinque anni, e dovrà corrispondere un canone annuo di concessione di 12.600 euro.

Con l’aggiudicazione del campo comunale di Torretta scatta anche la validità del contratto per l’acquisto dei terreni intorno all’impianto che fanno parte dell’area in cui la società rosanero costruirà il suo centro sportivo. Il Palermo pagherà all’ormai ex proprietario circa due milioni di euro in tre rate da tre anni. Complessivamente l’area su cui sorgerà il centro sportivo è di circa 100 mila metri quadrati. Nel progetto sono previsti tre campi di calcio a undici in erba naturale, tre in erba sintetica, una palestra e una foresteria per la prima squadra e il settore giovanile. La spesa prevista per l’investimento in totale fra realizzazione e acquisto dei terreni dovrebbe essere di circa 6 milioni di euro.

Il presidente Dario Mirri commenterà la notizia e risponderà alle domande dei giornalisti proprio oggi pomeriggio, a partire dalle 15,30, nel corso di un’apposita conferenza stampa in remoto tramite l’applicazione Zoom.

Una notizia, quella del nuovo centro sportivo rosanero a Torretta, accolta con grande gioia dai tifosi del Palermo che sperano che la squadra possa tornare ai fasti di un tempo, dato che i periodi più recenti non sono stati certo favorevoli.

