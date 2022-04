L'intervento della reset

E’ stato messo in sicurezza dopo l’articolo pubblicato da BlogSicilia il palo della segnaletica stradale che stava seminando aura e terrore. Rischiava di crollare da un momento all’altro. Con un solo gesto delle mani, e senza fare alcuno sforzo, oscillava pericolosamente da una parte all’altra.Si trovava in via Aloisio Juvara a Palermo, zona densamente popolata fra via Cantieri e via ammiraglio Rizzo, non molto distante dall’ingresso posteriore della Fiera del mediterraneo. Tra i residenti della zona c’era a paura che quello che appariva come un problema “secondario” potrebbe invece trasformarsi nelle cause di una tragedia.

La base oramai erosa

Era paletto di zinco regolamentare utilizzato per sorreggere la segnaletica stradale di un peso quindi notevole. La base completamente erosa non riusciva a dare più aderenza al paletto. Ecco perché oscillava. Tantissime le segnalazioni fatte dai residenti ancora nulla era stato fatto. Ora però il palo è in sicurezza come testimonia la doto inviata dal nostro lettore, soddisfatto dopo aver girato la segnalazione a BlogSicilia.

“Così da tre mesi”

“Questo palo – ci raccontava un residente, Nicolò Birillo – è così da circa tre mesi. Sino a ieri ho fatto l’ultima segnalazione ai vigili del fuoco. Non ci vuole un genio a vedere la situazione di pericolosità. Quando due giorni fa ci furono quelle raffiche di vento quasi ogni mezz’ora uscivo a controllare per vedere le condizioni di questo palo, per la paura che potesse volare via”.

Tante le segnalazioni

“Abbiamo fatto una marea di segnalazioni – raccontava un’altra residente, Cinzia Alghieri -. Viviamo con la paura che questo palo possa crollare e vada a finire o addosso a qualche persona o su qualche auto. Credo che si poteva evitare questa paura, continuiamo a non avere risposta da nessuno. Il nastro attorno al palo l’ho messo io perché la segnaletica con il vento si è rotta e si rischia di non vedere il pericolo. Se ricapita il vento di due giorni fa penso che stavolta vola. Noi purtroppo il cemento non lo possiamo mettere, ma se lo dovessi mettere io e poi questo palo vola di chi sarebbero eventualmente le responsabilità?