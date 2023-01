M5S

L’aula del Senato ha ricordato Biagio Conte, il missionario laico palermitano morto alcuni giorni fa, con un lungo applauso. Lo ha fatto nel corso dell’intervento della senatrice Dolores Bevilacqua del movimento 5 Stelle.

Il ricordo

“Nel mio intervento ho voluto ricordare la figura di Fratel Biagio e nel contempo richiamare la politica ad una maggiore attenzione verso i più bisognosi – dice la senatrice – Biagio Conte con la sua opera ha mostrato al mondo cosa significhi aiutare gli ultimi, sopperendo all’assenza di politiche di welfare e all’indifferenza della nostra società. Fratel Biagio, così veniva chiamato, è un uomo che si è donato completamente e che resterà nella storia e nei cuori di tutti. È stato un dono, un’ispirazione al bene, un miracolo che ha celebrato la vita nella sua essenza, un monito per la società.

La città di Palermo, le istituzioni ad ogni livello, raccolgono oggi un’eredità morale e una grande responsabilità perché nel

nome di Biagio Conte dovranno sostenere e portare avanti la “Missione di speranza e carità”, lottando per quei poveri che

Biagio Conte ha sempre difeso. Il suo sorriso continuerà a illuminare i cuori e a indicare la strada da seguire. È per

questo che al Senato mi sono fatta testimone delle azioni di Biagio Conte, per ricordare ciò che la politica ha fatto e soprattutto non ha fatto, invitando la nostra assemblea a non emarginare i poveri, non lasciando nessuno indietro, senza discriminazioni di razza o religione”

Azzerati debiti con Enel

Accordo tra Regione Siciliana e Gruppo Enel per estinguere i debiti relativi alle forniture di energia elettrica della “Missione Speranza e Carità” di Palermo. Un impegno che il presidente Renato Schifani aveva preso con fratel Biagio Conte, a fine settembre, in occasione della prima uscita pubblica da presidente eletto. L’intesa – si legge in una nota della Missione – è stata raggiunta dopo una serie di interlocuzioni che il governatore della Sicilia aveva subito avviato con i vertici della multinazionale italiana per l’energia. Nei giorni scorsi l’ufficializzazione con la firma dell’accordo a Palazzo d’Orleans, tra lo stesso presidente della Regione e il responsabile nazionale degli Affari istituzionali territoriali Italia del Gruppo Enel, Gaetano Evangelisti. L’intesa sottoscritta prevede che la Regione si faccia carico del debito finora maturato, al netto di una quota stralciata dal Gruppo Enel e di eventuali ulteriori liberalità che dovessero pervenire a sostegno della Missione.