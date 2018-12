Domani la presentazione

Un racconto per immagini del viaggio di Mimmo Cuticchio con la sua “carovana di pace” che è partita dalla Sicilia e si è inerpicata sui Pirenei, raggiungendo la mitica piana di Roncisvalle.

Un percorso in tre tappe, tra giugno e luglio, – Palermo, Roma, Roncisvalle – che è stato documentato e narrato da chi ha deciso di seguire il puparo e cuntista, ovvero una troupe dell’Università La Sapienza di Roma nell’ambito del progetto “Per fare il teatro che ho sognato”, curato dal Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo.

Domani (21 dicembre) alle 18 al Teatrino di via Bara all’Olivella, sarà presentato il racconto video che è nato dall’esperienza. Artisti, marionettisti, Pulcinella, cantastorie hanno invaso i paesini al di qua e al di là dei Pirenei, fermandosi per offrire spettacoli al pubblico, per poi ritrovarsi nella nebbia a Saint-Jean-Pied-de-Port sul sentiero che porta verso Ibañeta, al confine tra Francia e Spagna. La carovana laica, con in testa il pupo Orlando, ha raggiunto il luogo in cui leggenda vuole che sia avvenuta la tremenda disfatta dei paladini. E lì Mimmo Cuticchio ha presentato il suo cunto de “La morte di Orlando”, immerso in una nebbia lattiginosa che rendeva tutto come immerso in un sogno.

Una vera e propria opera visuale, un diario di viaggio che, attraverso immagini, suoni e parole, restituisce le gesta dei pupi e il racconto della disfatta dei paladini rievocata nei luoghi del mito da Mimmo Cuticchio; scorrono come una pellicola, le voci di tutti i narratori che si sono avvicendati lungo il percorso, da Palermo a Puerto de Ibañeta.

Sabato e domenica prossimi invece (22 e 23 dicembre) sempre nel Teatrino, alle 18,30 proseguono gli spettacoli di Opera dei Pupi del cartellone “Da Roncisvalle a Roncisvalle”: stavolta tocca ad uno degli episodi più amati della Chanson, quell’“Ultimo tradimento di Gano”. Gano di Magonza, padrino di Orlando, si allea per vendetta con re Marsilio contro Carlo Magno. Sarà lui ad organizzare l’agguato di Roncisvalle in cui moriranno Orlando e i Paladini. L’ultima battaglia sarà invece il cuore dell’ultimo appuntamento del cartellone, “La morte di Orlando” (in programma il 29 e 30 dicembre). La compagnia di Opera dei pupi è formata da Mimmo e Giacomo Cuticchio, Tania Giordano, Giuseppe Airò; al piano a cilindro Provvidenza Padalino.

IL PROGRAMMA | Teatrino dei Pupi

7 dicembre | ore 18 presentazione del catalogo La Macchina dei Sogni

8 e 9 dicembre | ore 18,30 Vantamento dei paladini | Compagnia Figli d’Arte Cuticchio

13 dicembre | ore 18 Orlando e Agrican della Tartaria | Marika Pugliatti (narrazione)

15 e 16 dicembre | ore 18,30 Malagigi brucia l’arte | Compagnia Figli d’Arte Cuticchio

20 dicembre | ore 18 VIDEO Raccontare La Macchina dei Sogni (documentario)

22 e 23 dicembre | ore 18,30 Ultimo tradimento di Gano | Compagnia Figli d’Arte Cuticchio

27 dicembre | ore 18 Rinaldo pellegrino | Salvino Calatabiano (narrazione)

29 e 30 dicembre | ore 18,30 La morte di Orlando | Compagnia Figli d’Arte Cuticchio

dall’11 al 28 dicembre, dal martedì alla domenica, dalle 16 alle 18, visite aperte al laboratorio di costruzione dei pupi ed incontro con Mimmo Cuticchio. (24 e 25 dicembre chiuso).