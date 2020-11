Indagano i carabinieri

Un gruppo di balordi ha imbrattato le foto di Papa Francesco e quella del fratello di Don Pino Puglisi con della vernice rossa.

Le foto si trovano nei pressi della casa del beato in piazza Anita Garibaldi a Palermo.

Sono li da quando il pontefice il 15 settembre del 2018 a 25 anni dalla morte del beato don Pino Puglisi è venuto a Palermo.

“Mai nessuno da allora aveva toccato nulla – dice Maurizio Artale presidente del Centro Padre Nostro – Qualcosa è successo nonostante il grave gesto. Un segno importante. Una donna è scesa per strada e ha raccontato ai carabinieri di avere visto un gruppo di giovani che attorno alle 23 stava in piazza facendo baldoria. Non era mai successo prima”.