Interventi in zona Policlinico e Borgo Nuovo

Ben quattro auto in tre diversi incendi sono andate a fuoco questa notte tra Palermo e provincia. In tutti i casi sono intervenuti i vigili del fuoco e con loro anche carabinieri e polizia. Indagini avviate per cercare di capire la matrice del rogo, rilievi sul posto per appurare l’eventuale dolo.

Due auto in fiamme a Borgo Nuovo

In zona Borgo nuovo a Palermo sono andate a fuoco due auto, anche se in realtà l’incendio è partito soltanto da una di esse. E’ accaduto in via dell’Aquila dove le fiamme sono partite da una Fiat Panda e il loro propagarsi ha finito per danneggiare anche il veicolo posteggiato accanto, una Grande Punto. La Panda risulta essere di proprietà di un uomo di 47 anni mentre l’altro mezzo è di una donna di 53 anni. Al lavoro i vigili del fuoco che non hanno potuto però appurare le cause dell’incendio che dunque al momento resta un episodio tutto da decifrare.

Altro incendio in via Colomba e a Santa Flavia

Un altro incendio ha coinvolto quasi in contemporanea un’auto in via Colomba, quindi nel quartiere attorno a dove sorge il Policlinico. Le fiamme hanno interessato un’auto di grossa cilindrata, una Peugeot 5008. Indaga la polizia che propende per l’incendio doloso. Anche in provincia è accaduto un episodio analogo: altra auto in fiamme a Santa Flavia in via Catanzaro poco prima dell’alba. Indagini affidate ai militari dell’Arma e accertamenti che tutt’ora sono in corso.

Il raid doloso a Camporeale

Qualche giorno fa i carabinieri intervennero per l’incendio di un’auto di accertata matrice dolosa avvenuto a Camporeale, nel Palermitano. Ad andare a fuoco il mezzo intestato ad un operaio di 40 anni residente in paese con qualche precedente. Il veicolo è andato parzialmente distrutto. Al lavoro per tutta la notte i militari dell’arma della locale stazione alla ricerca di indizi per riuscire a risalire all’autore del raid. Attorno alla Lancia Y data alle fiamme sono state trovate tracce di liquido infiammabile.