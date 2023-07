Per fare il punto della situazione nell'isola

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani riceverà domani, sabato 29 luglio, alle 11 a Palazzo d’Orléans il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani per fare il punto sull’emergenza incendi.

Successivamente, si recheranno presso la Sala operativa del Corpo forestale della Regione per incontrare il personale della Forestale, della Protezione civile regionale e dei vigili del fuoco impegnato nelle attività antincendio nell’Isola.

Miccichè “Grato a Tajani per la vicinanza dimostrata ai siciliani”

“Ringrazio Antonio Tajani per la sensibilità dimostrata nei confronti dei siciliani che ad altri era mancata. È il momento di stringersi alla nostra gente e trovare le soluzioni per contrastare questa emergenza incendi”. Lo scrive in una nota Gianfranco Miccichè.

In arrivo 120 nuovi mezzi comprati dalla Sicilia

La Sicilia brucia e i mezzi antincendio mancano o sono vecchi, ma la Regione li aveva già comprati. E’ un provvedimento che era stato messo in campo dal governo Musumeci ma la fornitura non è stata ancora completata.

Così, adesso che l’emergenza sembra passata (ma non la stagione degli incendi) sono in arrivo in Sicilia 120 nuovi mezzi antincendio. Furono acquistati dalla Regione con fondi comunitari dall’ex governo Musumeci che aveva bandito una gara pubblica un anno e mezzo fa circa.

La guerra in Ucraina e un ricorso amministrativo hanno rallentato la consegna, ma ora è questione di pochi giorni. Il parco macchine dell’isola, alle prese con la conta dei danni provocati dagli incendi di tre giorni fa, sarà dunque rinnovato.

Cosa arriva e quando

Si tratta di 12 mezzi da quattromila litri che saranno operativi i primi giorni primi di agosto (in corso il collaudo); 2 da diecimila litri in consegna a settembre; è sempre da settembre arriveranno 101 mezzi da mille litri con una cadenza di dieci a settimana.

Una risposta alle polemiche di questi giorni

Si tratta di una risposta indiretta alle polemiche legate proprio agli ultimi incendi. In questi giorni si era parlato di carenze di personale tanto che è stato invocato l’invio di vigili del fuoco da comandi fuori regione. Ma soprattutto del corpo forestale siciliano che da tempo lamenta vuoti d’organico e carenza di mezzi a disposizione. Molti sarebbero vetusti, insufficienti e non più in grado di fronteggiarle grandi calamità. L’arrivo delle nuovo forniture rimpiazzerebbe tutti i mezzi ormai vecchi e non adeguati alla situazione mettendo il Corpo Forestale nelle condizioni di operare al meglio.

Intanto si fa la conta dei danni che sono stati veramente ingenti in tanti, troppi settore, e si corre ai ripari dove possibile