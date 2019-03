Dopo l’attentato incendiario che lo scorso 27 dicembre ha completamente distrutto 2 bus per il trasporto disabili di proprietà del Comune di Partinico, scuole, bande musicali, orchestre giovanili ed istituzioni si preparano a lanciare una grande manifestazione di solidarietà in tutta la Sicilia, per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di in nuovo pulmino. “Solo l’arte può. Un pulmino per non dimenticare”, è questo il titolo dell’iniziativa prevista per domenica 17 marzo, promossa da Comune di Partinico, Pro Loco di Partinico, ANBIMA SICILIA e l’Istituto Vito Fazio Allmayer di Alcamo.

A mezzogiorno in punto, in decine di comuni siciliani verrà intonato l’Inno Nazionale. L’esibizione, coinvolgerà scuole e bande musicali nei comuni di ogni provincia.

Il programma della manifestazione prevede una grande mobilitazione a Partinico che coinvolgerà decine di scuole e bande musicali del comprensorio. A partire dalle 11:00, si esibiranno le bande delle città di Alcamo, Camporeale, Calatafimi Segesta, Buseto Palizzolo, unitamente alle due bande di Partinico e al Fazio Allmayer Wind Ensamble. A mezzogiorno è prevista la concentrazione in Piazza Duomo dove verrà eseguito l’Inno Nazionale in contemporanea con altri comuni siciliani, come Aliminusa, Sommatino, Castrotreale, Santa Lucia del Mela, Militello Val di Catania, Comiso, e tante altri che si stanno aggiungendo.

