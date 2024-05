Intervenuti i vigili del fuoco, indagini di polizia e carabinieri

Un incendio doloso a Borgetto (Palermo). Qualcuno incappucciato ha dato alle fiamme l’auto di una donna, di 57 anni. La scena che è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona. A intervenire i vigili del fuoco, polizia e carabinieri che indagano.

L’allarme è scattato intorno all’una e 30. Lo stesso nucleo familiare della donna ha spento il fuoco ancora prima che potessero intervenire i pompieri. I danni a causa del fuoco all’auto posteggiata a Borgetto, una Fiat Panda, si sono limitati a una parte posteriore del mezzo.

Due auto a fuoco e danni a due abitazioni, notte di paura nel Palermitano

Qualche settimana fa un incendio è stato appiccato in provincia di Palermo. Ad andare distrutte due auto una Fiat Punto ed una Bmw in via Ugo Foscolo a Partinico. Le vetture erano di proprietà dello stesso nucleo familiare, appartenevano al padre e figlio. L’allarme al centralino dei vigili del fuoco è arrivato poco prima delle due di notte. L’incendio sembrerebbe doloso e pare, dai primi accertamenti che l’attentatore potrebbe essere stato inquadrato dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Le auto sono andate quasi del tutto. Le fiamme hanno coinvolto anche due abitazioni che hanno subito danni. E’ intervenuta una squadra dell’Enel per il ripristino della corrente elettrica. In queste ultime settimane sono state diverse le auto incendiate nel paese in provincia di Palermo.

Attentato incendiario, auto a fuoco nel cuore della notte

In precedenza a Palermo. Qualcuno ha appiccato le fiamme ad un’auto, una Fiat Punto intestata ad un 59enne residente in zona. Pare che non ci siano dubbi sul dolo. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo, avrebbero trovato delle tracce che farebbero presumere che si tratti di un incendio provocato. Ad indagare i carabinieri che al momento non escludono alcuna pista. Si sta scavando nella vita privata e professionale dell’uomo. Si sta anzitutto provando a capire se avesse maturato qualche divergenza con qualcuno e perché.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 3 della notte. I pompieri in pochi minuti erano già operativi ma non hanno potuto salvare praticamente nulla dell’utilitaria. Le fiamme hanno avvolto l’intero abitacolo e lo hanno danneggiato gravemente.