E’ accaduto sotto il ponte di via conte Federico a Palermo

Per tutta la notte in azione vigili del fuoco e polizia di Stato a Palermo per domare un enorme incendio appiccato ad una “storica” discarica abusiva, quella che costeggia l’autostrada in direzione Villabate. Un’area che era stata transennata proprio per evitare che si potesse accedere per continuare ad accumulare spazzatura ma l’operazione ad oggi è servita a poco. Perché comunque ci si riesce in qualche modo ad accedere e infatti il volume dei rifiuti ha continuato a lievitare. Evidentemente qualcuno ieri sera ha pensato di appiccare le fiamme, scatenando un vero inferno di fuoco.

Due distaccamenti, un’autobotte e una pala gommata

Ad intervenire diverse squadre dei vigili del fuoco di Palermo per poter arginare la violenza delle fiamme. Sul posto il distaccamento nord di san Lorenzo e quello di Brancaccio a cui supporto sono arrivati anche un’autobotte dalla centrale e una pala gommata. Ci sono volute ben 6 ore per riuscire a spegnere sino all’ultima fiammella e per mettere tutto in sicurezza. Con la pala gommata si è andati a smassare i vari cumuli, verificando se magari sotto covasse altro fumo, evitando quindi possibili ritorni di fiamma. All’interno vi era persino la carcassa di un’auto abbandonata.

Ora rifiuto speciale

Il rogo in particolare ha interessato in particolare l’area che insiste sotto il ponte di via conte Federico. Qui da lungo tempo insisteva questa discarica che di giorno in giorno è sempre più cresciuta. Ora il rifiuto incenerito diventa speciale e si dovranno attendere determinati passaggi burocratici per la sua rimozione dal suolo. Insomma, il rischio è che questo cumulo bruciato resti ancora a terra chissà per quanto tempo ancora.

Ad agosto beccato il piromane

Non sempre i piromani riescono a farla franca. E’ successo nell’agosto scorso quando i carabinieri della Stazione San Filippo Neri di Palermo hanno arrestato un 50enne palermitano, accusato di combustione illecita di rifiuti. L’uomo è stato sorpreso mentre stava bruciando un cumulo di rifiuti, le fiamme anche in quel caso furono spente dai vigili del fuoco. Il rogo avvenne in via Senocrate di Agrigento, nel quartiere Zen 2.