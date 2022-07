in direzione Palermo

Un incidente è avvenuto poco prima dell’uscita di Milazzo, sulla A20 Palermo-Messina, all’interno della galleria Saja Archi, in direzione del capoluogo. Un’auto con due persone a bordo è sbandata, ribaltandosi.

Due persone ferite

Due i feriti, come spiega la Polizia Stradale, trasportati all’ospedale di Milazzo. Si tratta di una madre e una figlia che però non sono in pericolo di vita.

L’auto ribaltata

Secondo i primi accertamenti, sarebbero due le auto coinvolte. Madre e figlia, a bordo di una Ford Fiesta, avrebbero avuto la peggio. L’auto su cui viaggiavano si è più volte ribaltata finendo poi sulla corsia di sorpasso.

Ferite madre e figlia

Le due donne, rimaste ferite, sono state condotte a bordo dell’elicottero del 118 al Policlinico e l’altra con un’ambulanza all’ospedale di Milazzo. L’altro mezzo coinvolto era guidato da un uomo palermitano che però sarebbe rimasto quasi del tutto illeso.

Traffico in tilt

Lunghe code in direzione Messina a causa dell’incidente e dei veicoli incidentati rimasti sulle carreggiate della Messina-Palermo.

L’ incidente sulla Ragusa-Catania

Nei giorni scorsi l’incidente sulla Ragusa-Catania: una macchina si è ribaltata.

Conducente ferito

Il conducente, che è rimasto ferito, è stato estratto dalla carcassa della sua macchina dai vigili del fuoco per essere sottoposto alle cure dei medici. Non sembra, al momento, che le sue condizioni siano precarie, di certo l’incidente è stato drammatico.

Traffico in tilt

La circolazione ha subito forti rallentamenti, si sono formate delle colonne di mezzi, del resto i soccorsi al conducente hanno preso molto tempo e poi c’era da spostare il mezzo coinvolto.

Incidente sulla Siracusa-Catania

Un camion si è ribaltato sull’autostrada Siracusa-Catania, nel tratto in prossimità di Augusta. L’incidente, sulle cui cause sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale, ha paralizzato la circolazione.

Tratto chiuso e poi riaperto

E’ stato necessario chiudere quella porzione di strada per consentire il soccorso del conducente del mezzo pesante, che è rimasto ferito, e provvedere alla rimozione del mezzo. Secondo quanto fa sapere l’Anas, il tratto è stato riaperto.