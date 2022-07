Ha perso il controllo del veicolo in via Leonardo Da Vinci

Un’auto è finita contro la ringhiera del tram nella notte trascorsa a Palermo. Una giovane è rimasta ferita, con lei anche un’altra persona che è rimasta illesa. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori dall’abitacolo la ragazza, poi la corsa in ospedale dove fortunatamente non versa in pericolo di vita, secondo quanto accertato dai sanitari. Ancora una volta il tram è protagonista di questi incidenti stradali, non è la prima volta che accade a Palermo.

Perso il controllo dell’auto

L’automobile è uscita fuori strada in via Leonardo da Vinci, nella parte alta dell’arteria molto trafficata a Palermo. Il fatto si è verificato intorno alla mezzanotte, Per cause in corso di accertamento la donna che era al volante ha perso il controllo del veicolo ed è andata dritta a schiantarsi sulla ringhiera metallica di protezione del tram. Immediati sono scattati i soccorsi, sul posto un’ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco.

I soccorsi

I pompieri hanno provveduto a far uscire in sicurezza dall’abitacolo la ragazza rimasta ferita. E’ stata quindi caricata sulla barella e portata in ospedale: era cosciente e non riportava gravi ferite, per cui è stata dichiarata fuori pericolo. E’ stata messa in sicurezza anche l’auto, con il distacco della batteria per evitare eventuali corto circuiti.

Altro incidente nell’aprile scorso

Non è la prima volta che si verificano incidente similari a Palermo. Nell’aprile scorso se ne verificò uno in piazza Ottavio Ziino: una vettura Smart con due giovani a bordo di 28 e 24 anni è finita contro il tram che stava transitando in via Notarbartolo. I due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono stati portati in ospedale a Villa Sofia dai sanitari del 118. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale. Il transito del tram nella linea da Borgo Nuovo alla stazione Notarbartolo è rimasto sospeso per alcune ore.