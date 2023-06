Entrambi i sinistri alle porte di Palermo

La giornata di oggi si è aperta con altri due incidenti sulla A29 Palermo Mazara del Vallo, dopo quello ad altissimo rischio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Entrambi sino verificati alle porte di Palermo ed hanno mandato letteralmente in tilt il traffico. Code interminabili e disagi per gli automobilisti rimasti intrappolati nei propri abitacoli sotto i 35 gradi.

Dove sono avvenuti

Il primo incidente è avvenuto tra gli svincoli di Carini e dell’aeroporto Falcone Borsellino. Un secondo incidente invece è avvenuto invece nei pressi dello svincolo per l’ospedale Cervello, quindi praticamente all’inizio di Palermo per chi proviene della provincia. In quest’ultimo caso la situazione più pericolosa con un’auto che ha effettuato un vero e proprio testacoda. Fortunatamente nessuna altro veicolo è rimasto coinvolto. Feriti lievi e nessuna grave conseguenza.

Il traffico impazzito

In entrambi i casi intervenute ambulanze, operai Anas e pattuglie della polizia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire le cause di entrambi gli incidenti sulla A29. Parte delle carreggiata è rimasta interdetta per decine e decine di minuti. Si sono formate code di auto, dal momento che in quegli orari c’è sempre un’altissima affluenza di traffico veicolare.

Ieri altro incidente nella stessa autostrada

E’ di 2 auto coinvolte e 4 feriti rimasti incastrati all’interno delle rispettive autovetture il bilancio di un altro incidente avvenuto nello stesso tratto autostradale. Un impatto violento avvenuto sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo in direzione Palermo, poco dopo lo svincolo di Partinico. Due auto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento, all’interno 6 persone di cui 4 rimaste ferite. Fortunatamente nessuno ha avuto la prognosi sulla vita anche se le conseguenze sono state molto pesanti, con fratture, tagli e contusioni. L’incidente è stato di una certa violenza. Infatti le due auto venute a contatto, una Ford e una Renault, si sono accartocciate su sé stesse. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Partinico che hanno dovuto letteralmente tagliare entrambi gli abitacoli delle due auto per permettere il recupero dei feriti. Intervenute tre ambulanze del 118 e due pattuglie della polizia stradale per effettuare i necessari rilievi e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Sulla Palermo-Sciacca

Ieri un altro pericoloso incidente si è verificato tra due auto all’ingresso della Palermo-Sciacca, all’altezza del carcere Lorusso di Pagliarelli. Le due vetture, scontratesi frontalmente, sono andate distrutte. Per estrarre il corpo di un automobilista è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, dato che era rimasto bloccato dentro la vettura e i sanitari del 118 non riuscivano a trasportarlo in ospedale. Il bilancio anche in questo caso è di quattro feriti, tra cui due bambini. La loro madre invece è stata trasportata in ospedale.

