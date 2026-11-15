La Sicilia dell’innovazione possiede già numeri importanti, con 665 startup innovative e 117.489 studenti universitari. La vera sfida ora è metterli in rete, creando un ponte stabile tra ricerca, imprese e investitori per offrire ai giovani siciliani l’opportunità di costruire il proprio futuro nell’Isola. Con questo obiettivo torna l’Innovation Week 2026, in programma dal 17 al 20 novembre tra Palermo e Catania e promossa dalla Fondazione di Partecipazione Innovation Island ETS.

Il calendario completo e gli obiettivi della rassegna saranno presentati ufficialmente alla stampa domani, lunedì 16 novembre, alle ore 10.30, nella sala Palumbo di Palazzo dei Normanni a Palermo.

I numeri dell’ecosistema innovativo siciliano

Il nuovo comunicato diffuso dalla Fondazione accende i riflettori sul potenziale già presente sul territorio, una “massa critica” pronta a fare sistema:

Il peso delle startup: Secondo il Registro delle Imprese, l’Isola conta 665 startup innovative su 11.548 a livello nazionale (circa il 5,8%), piazzandosi al quinto posto in Italia dopo Lombardia, Campania, Lazio ed Emilia-Romagna.

Il capitale umano: I dati del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) registrano 117.489 iscritti e 23.193 immatricolati negli atenei siciliani (a.a. 2024/25), a cui si aggiungono 2.457 dottorandi di ricerca (a.a. 2023/24).

Infrastrutture e investimenti: La Regione Siciliana ha avviato il programma Open Innovation da 9,5 milioni di euro che coinvolge 16 poli territoriali. Sul fronte digitale, secondo Infratel Italia, a luglio 2025 la Sicilia è diventata la prima regione del Sud (e quinta in Italia) a completare i lavori del Piano Banda Ultralarga nelle aree bianche, collegando in fibra 318 comuni, oltre 370 mila unità immobiliari e 2.300 sedi della Pubblica amministrazione.

Il programma e il coinvolgimento dei giovani

La kermesse si articola in quattro giornate (dal 17 al 20 novembre) tra Palermo e Catania, unendo momenti formativi, pitch e confronto diretto con gli investitori. Il programma prevede il Premio Speciale Repower Innovazione & Turismo e il forum “Sicilia che Innova” il primo giorno, seguiti da masterclass, Demolition Pitch e dall’evento Patic Investor Day organizzato con il Comune di Palermo e Sispi. La manifestazione si concluderà il 20 novembre all’Ecomuseo Mare Memoria Viva con il Premio Innovation Island 2026, focalizzato sul tema del “giudizio” nell’era dell’intelligenza artificiale e sul confronto tra i 16 poli dell’ecosistema siciliano.

Gli studenti saranno protagonisti attivi attraverso iniziative come le Matricole dell’Innovazione e S3 Shadow, quest’ultima dedicata all’analisi della coerenza dei progetti finalisti con la Strategia regionale S3 Sicilia 2021-2027. La presentazione ufficiale a Palazzo dei Normanni vedrà la partecipazione di assessori regionali e comunali, esponenti della Fondazione Innovation Island e numerosi rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale.