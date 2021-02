Questa volta l'insalata va servita calda

Insalata di finocchi al forno. La ricetta light e detox

Il finocchio ha proprietà depurative e drenanti, un vero toccasana per il nostro organismo

La ricetta prevede una rapida cottura al forno per dar diventare croccante la verdura

Da condire soltanto con un filo d’olio, per ottenere una pietanza leggera e digeribile

L’insalata di finocchi? Sembra un piatto semplice e banale. Ma con un tocco di cottura al forno, queste verdure diventano croccanti e deliziose. Questo ricetta si prepara proprio come un’insalata: si taglia il finocchio a fettine, si lava bene e si condisce con olio, sale e pepe. La differenza è una rapida cottura in forno. Così, la nostra insalata sarà impreziosita da una piacevole nota croccante. Il finocchio è un ortaggio molto leggero e ricco di proprietà drenanti. Questo tipo di cottura non prevede l’aggiunta di grassi. Per una volta, l’insalata da servire a tavola non è un piatto freddo ma una pietanza calda.

Ingrediente principale della ricetta è il finocchio. E’ un ortaggio che non deve mancare nella dieta, soprattutto durante i mesi invernali. Il finocchio possiede proprietà diuretiche e carminative, ovvero capaci di ridurre l’aria presente nello stomaco e nell’intestino attenuando così alcune condizioni di meteorismo, flatulenza e colite. Naturalmente ricco di antiossidanti, il finocchio è uno degli alleati migliori del nostro organismo: “in particolare, contribuisce ad un’efficace prevenzione di tumori e altre patologie.

Gli ingredienti di questa ricetta semplice semplice

3 Finocchi

Olio extravergine d’oliva

Sale

Pepe nero

La preparazione della ricetta

Lavare bene i finocchi e tagliarli a fettine sottili. Rivestire un’ampia teglia di carta forno (oppure utilizzare una pirofila in vetro o in ceramica), porvi i finocchi e condire con olio, sale e pepe. Cuocere per circa 20-30 minuti in forno ventilato a 200° mischiando di tanto in tanto per far cuocere le verdure in maniera uniforme.