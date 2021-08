Anche d'estate una ricetta con le lenticchie

Lenticchie in insalata, la cena perfetta contro il caldo estivo

Pietanza fresca da servire abbinata a cipollotti e pomodoro

E’ un piatto unico se accompagnato a formaggi stagionati

L’insalata di lenticchie è un piatto estivo a base di legumi. Per arrotondare il sapore, va condito con pomodori e cipollotti. Le lenticchie, che tutti noi immaginiamo come protagoniste di una calda minestra invernale, si trasformano così in una fresca pietanza estiva. Questa insalata può essere servita come contorno o come piatto unico, magari accompagnata da formaggi stagionati. L’insalata di lenticchie può essere preparata con largo anticipo e conservata in frigorifero: va servita fredda.

Gli ingredienti per l’insalata di lenticchie

Lenticchie secche 250 g

Pomodorini ciliegino 10

Cipollotto fresco 1

Erba cipollina tritata 2 cucchiai

Peperoncino 1

Basilico 12 foglie

Olio extravergine d’oliva 6 cucchiai

Pepe bianco q.b.

Sale fino q.b.



Come preparare l’insalata di lenticchie