Sono i somministrati il cui contratto scade il 31 dicembre

Questa mattina sit in dei lavoratori interinali palermitani davanti alla sede della prefettura di Palermo. Iniziativa dei sindacati in contemporanea allo sciopero nazionale dei lavoratori in somministrazione presso prefetture e questure. Dalle 9 alle 13 saranno presenti anche i lavoratori della prefettura di Trapani ed è prevista una delegazione dei lavoratori somministrati dalle altre province siciliane.

Dal ministero “silenzio”

“Ancora non abbiamo avuto da parte del ministero dell’Interno – dichiara Francesco Brugnone, segretario generale Nidil Cgil Palermo – nessun riscontro. Parliamo dei contratti in scadenza il 31 dicembre prossimo dei lavoratori in somministrazione. Si tratta di lavoratori che hanno prestato la loro opera alle prefetture e alle questure, negli uffici per l’immigrazione. La loro importanza e funzione è stata anche riconosciuta da parte del ministero stesso. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma solo voci di corridoio, e la data del 31 dicembre si fa sempre più vicina”.

Dignità ai lavoratori

“Ci chiediamo – aggiunge Brugnone – come possa lo Stato non voler garantire dignità sociale a chi quotidianamente, da un anno e mezzo, apporta un contributo fondamentale agli uffici del ministero dell’Interno. Dalla primavera del 2021 queste lavoratrici e questi lavoratori hanno affrontato tre crisi. La pandemia, l’emergenza in Ucraina e la carenza di personale all’interno della pubblica amministrazione. Vanno riconosciute le professionalità acquisite e va data a questi lavoratori una maggiore stabilità e continuità occupazionale. Ecco perché siamo in piazza a fianco dei lavoratori”.

Vertenza nazionale

Si tratta a Palermo di lavoratori e lavoratrici interinali in somministrazione con due agenzie del lavoro, la Manpower per la prefettura e la Gi Group per la questura. A livello nazionale sono 1.150 i lavoratori coinvolti e a Palermo quasi una decina, assunti tra aprile e giugno 2021 e di supporto agli uffici immigrazione. Lo stato di agitazione è partito a livello nazionale già il 18 novembre. Cgil, Cisl e Uil con le categorie di riferimento, Nidil, Felsa e Uiltemp, hanno avuto diversi incontri sia a livello territoriale che nazionale.

Nella foto Luca Madonia, Rsa Nidil della questura di Palermo, e Francesco Brugnone, segretario Nidil Cgil Palermo